Omar Perotti: "Santa Fe queda mucho mejor de lo que estaba en 2019"

En una entrevista exclusiva con Canal Nueve Litoral, el gobernador de Santa Fe Omar Perotti habló de todo . A pocos meses de dejar su cargo como mandatario -en la vecina provincia no hay reelección- el dirigente justicialista dialogó con la periodista Susana Heffel sobre lo que considera "el legado" de su gestión, refiriéndose además a la obra pública, la situación de la inseguridad, la violencia que se vive en Rosario, materias pendientes y las vicisitudes atravesadas desde 2019, como la pandemia de coronavirus y la sequía extrema de los últimos años.

Qué provincia deja

"La provincia queda mucho mejor que en 2019. Es una provincia que da un salto enorme en su infraestructura de agua, de gas, de conectividad y de electricidad. Con una salud con mucho más equipamiento, de primer nivel. Además, construcciones importantes, como hospitales y centros de salud", dice el gobernador de Santa Fe en la entrevista.

Obras de gas y gasoducto Néstor Kirchner

"Santa Fe no licitaba obras de gas desde el retorno a la democracia, desde el período 1983-1987. La decisión que tomamos fue la de realizar el gasoducto regional sur, el de Gran Rosario, el de Gran Santa Fe, el "lechero" o Regional Centro. Tienen que ver con ponernos en marcha antes de lo que pasó el domingo. Confiábamos en que Argentina, segunda reserva mundial de gas no convencional, en algún momento se iba a poner en marcha. Ahora viene un tramo central, donde se traerá desde Saliqueló a San Jerónimo Sur, cerca de Rosario. Ganamos tiempo, para enlazar la certeza de mucho más gas en la provincia y en la región centro", destacó el mandatario de Santa Fe.

Materias pendientes

"Siempre quedan cosas por hacer, por inaugurar. Porque había obras estructurales que nadie empezaba porque no se ven, como acueductos, gasoductos o fibra óptica. Los que se ven después son los beneficios. Si no hacemos eso, una familia no puede abrir una canilla con agua o encender una hornalla", apunta el rafaelino.

Los efectos de la pandemia

En otro tramo de la nota, el gobernador de Santa Fe se refiere a los efectos del Covid-19 en la provincia: "Se llevó dos años de gestión, hubo que concentrar recursos, atención y cuidados en un tema que no estaba en la mira de nadie. No había experiencia respecto de cómo movernos en esa circunstancia, que fue muy dura y muy difícil. Salimos a enfrentar la pandemia con un equipamiento menor a Córdoba y Buenos Aires, por ejemplo. Hubo que desplegar un enorme trabajo de equipamiento y una gran campaña ded vacunación, que se hizo bien, sin conflicto y poniendo lo mejor de cada uno".

Las consecuencias de la sequía y el impulso tambero

"No sé si la fue la más importante de los últimos 100 años, pero sí sé que fue muy dura. No se va con una lluvia, por eso lo del Impulso Tambero es una ayuda importante. Se han puestos además a disposición ayudas provinciales", destacó Omar Perotti.

Caminos de la producción

"Ayuda al arraigo de la familia rural, colaborando a que los chicos vayan a la escuela, o salir cuando uno quiere y no quedarse aislado. Se hicieron más de 1000 kilómetros uniendo establecimientos productivos a accesos o rutas pavimentadas", subrayó.

Inseguridad y narcotráfico

Uno de los temas abordados en la entrevista, fue el de la inseguridad. Omar Perotti dijo en este punto: "Hay un compromiso de todos los días hacer el mejor esfuerzo para que todo esté más controlado. Lo que muestran los medios, a veces más focalizado en Rosario, tiene que ver con una decisión de poner sobre la mesa que hay un problema estructural, no esconderlo. Lo que hay que enfrentar tiene esa dimensión y todos deben saberlo".

"Lo que pasa en Rosario pasa en Argentina y no podemos permitirlo. Por eso nuestro pedido permanente de más ayuda federal. Ojalá termine sucediendo antes de la finalización del mandato", indicó.

"En el tema Seguridad, la Nación podría hacer más -enfatizó-. Si hay un problema serio en un territorio nacional, con delitos federales, como narcotráfico y lavado de activos, debería haber más efectivos, más equipamiento y más tecnología. Lo que hay que garantizar es que no ingresen armas o droga. La Policía provincial debe poner lo suyo también, hemos hecho un proceso de cambio fuerte en la institución policial, luego de que muchos funcionarios se hayan alejado de la ley. Por eso se hace más necesaria la presencia federal, con agentes y con Justicia. Rosario tiene la misma estructura que hace 40 años".

Rosario

En cuanto a la situación puntual de Rosario, marcó: "Hay un enfrentamiento fuerte de personas que llevan acciones en territorio. A medida que se avanza en la destrucción y cierre de lugares, se trasladan y hay disputas entre organizaciones. Los jefes están en cárceles federales, pero se les permiten comunicaciones donde surgen balaceras y atentados".

"Desde la balacera al supermercado de la familia Rocuzzo-Messi, hasta otra donde murió un niño, todos esos casos están esclarecidos. Con detenidos e imputación hecha por los fiscales", puntualizó al gobernador peronista.

"Es un lugar que reúne logística para bien y para mal -describió-. Para mercadería, que es un fuerte. Pero el delito también usa el puerto. Se han hecho operativos, donde se han incautado drogas que iban a Europa. La conexión de rutas es otra vía que da cuenta del ingreso de droga a la región. Es necesaria un mayor control. La violencia es el sello distintivo, desgraciadamente".

"Muchos critican sin autocrítica, porque han sido parte -criticó-. El accionar de estas bandas de delincuentes no empezó conmigo, empezó antes. Argentina debe tener una política definida para enfrentar el narcotráfico, para redefinir su sistema penitenciario. Es un desafío frenar el narcotráfico".

Críticas a la oposición

"Yo soy poco mediático, hablo con los hechos, inaugurando obras -evaluó-. Mi pregunta, cuándo veo tanta gente en la televisión, es cuándo trabajan. El tiempo en los medios no se dedica al trabajo o al día a día. Hay mucho consultor diciendo qué criticar y hay poca propuesta. Hay también negación, para no hablar de lo que el otro hace".

"Las campañas deben ser constructivas, mostrar qué se puede hacer para mejorarle la vida a la población", propuso. Y agregó: "Uno espera que el votante sea exigente. Hay un alejamiento del día a día de la gente, con la no posibilidad de tener respuestas en lo inmediato".

Elecciones PASO

"Sirven para que la sociedad ordene los candidatos. Y luego se comienza a ver qué pasó", dijo Omar Perotti sobre la instancia electoral de este fin de semana.

"El justicialismo, dentro de Juntos Avancemos, nuestro espacio, tiene discusiones pero constructivas. No hay descalificaciones ni agravios. Se llega bien y con la seriedad necesaria para hablarle a los nuestros y al que piensa distinto", valoró. "Hay cosas -dijo. que se están haciendo bien y se deben continuar, como la Billetera Santa Fe o el boleto gratuito educativo".

"Marcelo Lewandowski es nuestro candidato a gobernador y yo acompañaré como candidato a diputado provincial. Nos puede garantizar la continuidad de lo que está bien, la capacidad para corregir lo que no y comenzar aquellas cosas que son necesarias para una nueva etapa", sostuvo.

Voto joven

"Trato de charlar con los jóvenes. Yo empecé joven, como estudiante y luego intendente a los 31 años. Insistimos mucho para que voten. Enviamos proyectos de ley, pero la Legislatura no la convalidó. Tuvo que ser el tribual electoral, en este proceso electoral podrán votar y ojalá puedan aprovechar la oportunidad de hacerse oír", concluyó.