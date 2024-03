Obras inconclusas: Romero y Frigerio prometieron reclamar en Nación

Tensión con Casa Rosada Al menos 6 gobernadores no irán al discurso de Javier Milei

Romero, por su parte, dijo que se han "hecho los ajustes necesarios para tener previsibilidad", pero apuntó al impacto de la inflación y de la "retracción de recursos que significa no tener aportes para obras". "No nos vamos a quedar de brazos cruzados, vamos a hacer las demandas necesarias con los legisladores nacionales y con el gobernador, a quien le pido ayuda para ello". No obstante, señaló que se harán "pequeñas obras" con recursos propios y personal municipal.