Obispos se reunieron con Javier Milei y le expresaron "preocupación por la situación económica"

Por parte de la Iglesia, estuvieron además de monseñor Ojea, el vicepresidente 1º monseñor Marcelo Colombo, el vicepresidente 2º monseñor Carlos Azpiroz Costa OP y el secretario general monseñor Alberto Bochatey OSA,

El Presidente tenía la invitación pendiente desde antes incluso de tomar los atributos, pero había pedido una dispensa vía la canciller Mondino. Argumentó las urgencias de la gestión y pidió un tiempo para poder recibirlos de manera adecuada. Al tope de la agenda, la Iglesia acudió a la reunión con la cuestión social y de la pobreza -más específicamente sobre la provisión de alimentos a los más pobres-, pero también con otras cuestiones de enorme importancia como la atención sanitaria de poblaciones del interior del país y la situación delicada que enfrentan los colegios católicos.

“En el encuentro le manifestaron su preocupación por la situación económica, especialmente en aquello que tiene que ver con la contención de aquellos sectores vulnerables que sufren, principalmente la falta de alimento y medicamentos”, explicó la Conferencia en un comunicado oficial, que detalló que “los obispos, en nombre de la Comisión Permanente que se encuentra en estos días en su 196º reunión, llevaron también las inquietudes de las distintas provincias del país por la situación que se vive”.

“Las autoridades de la Conferencia Episcopal agradecieron al presidente la escucha atenta a todo lo planteado y reafirmaron su disposición a colaborar en el trabajo por el bien común y la paz social. Al finalizar la reunión los obispos entregaron como obsequio al presidente una edición del libro, Statio Orbis que narra la oración del papa Francisco en la Plaza de San Pedro al comienzo de la pandemia y el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz”, se indicó.

Una reunión demorada

La Iglesia Católica mantiene con Milei una relación oscilante. Si bien desde antes y luego de asumir se deslizaban cuestionamientos a las ideas y el tipo de gobierno, esos recelos quedaron desactivados cuando el papa Francisco le dio al presidente una recepción amistosa y signada por gestos de afecto y consideración. De esos encuentros vaticanos, el primer mandatario volvió con la certeza de que había recibido un apoyo a su plan de gobierno.

Sin embargo, semanas atrás el papa Francisco envió un mensaje a un encuentro de jueces, fiscales y políticos donde tomó distancia de las ideas del gobierno libertario. “No alcanza con la legitimidad de origen, el ejercicio también tiene que ser legítimo. De qué sirve tener el poder si se aleja de la construcción de sociedades justas”, fue la frase que generó enorme impacto en ocasión de la inauguración de la sede porteña del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU) y del Instituto Fray Bartolomé de las Casas, una suerte de ONG de magistrados.

El otro dato que refleja la relación que tiene la Iglesia con el presidente Milei fueron las declaraciones que monseñor Ojea pronunció en el marco del reportaje que brindó a Infobae el 1 de marzo. “En comedores del gran Buenos Aires, donde antes había 50 personas, ahora hay más de 100″, contó para describir un tema que es clave para la actividad eclesiástica, que tiene que ver con la asistencia a sectores sociales postergados.

En la entrevista de principios de mes, el propio Ojea contó sobre la demora en la reunión con Milei lo siguiente: “Cuando tuvimos la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, en el mes de diciembre, el Presidente nos dijo a través de la ministra de Relaciones Exteriores que no podía recibirnos y lo entendimos perfecto, porque hacía muy poco tiempo que había asumido. Así que esperamos que cuando se dé la oportunidad podamos tener la entrevista con el presidente. Confiamos en que en algún momento se hará”.

Y al ser consultado sobre cuál sería el mensaje que le dará a Milei, respondió: “Le diría que, sin abandonar el énfasis y el apasionamiento que tiene con respecto a sus ideas, trate de mirar más a los costados. Es importante mirar para los costados y son importantes las otras miradas. No es solo ver o no ver, ‘la ves o no la ves’, sino distintas miradas. Esto me parece que puede ensanchar el panorama de la visión del presidente”.