Néstor Loggio: "Frigerio desconoce absolutamente la realidad entrerriana"

Loggio definió al PRO como “un partido capitalino que exporta gerentes”. En tal sentido mencionó que Frigerio tiene un domicilio fiscal en Villa Paranacito, porque ahí tiene un emprendimiento económico “pero no es un entrerriano, no vive en la provincia, no siente la vida, la cultura, la educación, la salud entrerriana”.

El diputado provincial se refirió a las declaraciones mediáticas de Frigerio quien “desconoce absolutamente la realidad”, dijo.

“El otro día hizo una presentación de su propuesta de salud pública y, rodeado de médicos, dijo que Entre Ríos tiene 63 hospitales. Y en realidad son 65 los hospitales en nuestra provincia”, detalló y agregó que un hombre que quiere ser gobernador no puede desconocer esta cifra exacta.

Salud pública en la provincia

Loggio hizo una defensa de la salud pública entrerriana al mencionar los diálogos que mantuvo con directivos de los hospitales Felipe Heras y Masvernat de Concordia para conocer más en detalle la realidad del sector público de salud.

“La guardia del hospital Masvernat atiende aproximadamente 25.000 personas por mes. A su vez se realizan cirugías comunes y de alta complejidad, absolutamente gratis”, dijo.

En tal sentido, afirmó que la provincia tiene un sistema de salud pública del más alto nivel, “Entonces venir de Capital Federal e instalarse en Entre Ríos a hablar del sistema de salud pública sin conocer cómo funciona realmente me parece muy oportunista”, expresó en relación a las declaraciones de Frigerio.

“No podemos callarnos la boca cuando viene un gerente de la Capital Federal a pontificar con el dedo lo que nosotros conocemos de la realidad diaria y de las respuestas concretas que se le dan a los entrerrianos”, agregó.

Actualidad productiva en Entre Ríos

Loggio se refirió además al ámbito productivo de la provincia, en tal sentido recordó que Frigerio prometió bajar los impuestos en caso de llegar a la gobernación. “Está tan mal informado porque incluso su propio bloque de diputados y de senadores votaron leyes por unanimidad conjuntamente con el oficialismo para promocionar a sectores productivos”, recordó.

A modo de ejemplo, el legislador mencionó la ley de Promoción Industrial de la que fue coautor junto al equipo técnico de la Secretaría de Industria. “Nosotros estamos promoviendo las industrias de Entre Ríos por 15 años, toda la radicación industrial de micros, pequeñas, medianas y grandes empresas en la provincia de Entre Ríos tienen por 15 años la posibilidad de estar exentas en ingresos brutos, en impuestos inmobiliarios, en patentes, en sellos”, explicó.

Loggio recordó además que actualmente en Entre Ríos las pequeñas y medianas empresas no pagan ingresos brutos, solo lo pagan el 8% del total de las empresas que son alrededor de 1300 en Entre Ríos, pagan el 1,25% o el 1,5% en función del tamaño de la empresa. “El 93% de la actividad productiva de la provincia está exenta, solo tributa el 7% que son grandes empresas”, mencionó.

En relación al presente electoral, Loggio dijo que “está bien que discutamos ideas en las campañas electorales porque para eso son, pero tenemos que discutirlas con datos de la realidad, no se pueden discutir desde la ficción y desde la mentira que es lo que estoy viendo en este momento”.

Finalmente, y en relación a la figura de Adán Bahl como precandidato a gobernador de su espacio político, Loggio lo destacó como un “entrerriano nacido y criado en la provincia que ha demostrado en Paraná una gestión maravillosa en cuatro años de gobierno. No tengo ninguna duda de que Beto Bahl va a continuar la obra de transparencia y gestión progresista que viene haciendo Gustavo Bordet en estos ocho años de gobernación”