Miguel Pichetto cargó contra Luis Caputo: "Tiene que dejar de apretar a los gobernadores"

En el marco del debate por la ley ómnibus, el diputado nacional de Hacemos Coalición Federal Miguel Ángel Pichetto respondió con dureza a la amenaza que el ministro de Economía Luis Caputo le hizo a los gobernadores por si no se aprueba dicha norma. En un posteo en sus redes sociales lo llamó a "dejar de apretar a los gobernadores".

Si no se aprueba Ley Ómnibus: Caputo amenazó a gobernadores con más recortes

"El ministro de Economía que no tuvo la valentía de venir al Congreso, tiene que dejar de apretar a los gobernadores" , publicó Pichetto en su cuenta de X (ex Twitter) y agregó que tiene que "tratar de buscar acuerdos con los gobiernos provinciales en lugar de amenazarlos".

Hasta este martes por la noche, La Libertad Avanza había conseguido el dictamen de mayoría con rúbricas en disidencia de sectores del PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal, Innovación federal y unibloques.

La amenaza de Caputo contra las provincias si no se aprueba la ley ómnibus

En el marco del debate por la ley ómnibus, el ministro de Economía, Luis Caputo, publicó en su red social X (ex Twitter) un mensaje en el que desliza una amenaza a las provincias, que consiste básicamente en un anuncio respecto de los recortes que les aplicará en el presupuesto si no votan a favor de la aprobación de la norma.

"Me reuní con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de las Provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado", dice Caputo. Aclara, sin embargo, que "no es una amenaza", si no sólo la confirmación de que "vamos a cumplir con el mandato que nos ha dado la mayoría de los argentinos para equilibrar las cuentas fiscales".