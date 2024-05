Maximiliano Pullaro tildó al gobierno de "unitario" por los fondos a la UBA

Qué dijo Maximiliano Pullaro

El gobernador conectó con el conflicto por la diferencia de presupuesto entre la UBA y las universidades del interior. "Acá lo que no puede pasar es que a Santa Fe intenten pasarla por arriba, por encima. No es justo que a la UBA le den una recomposición de más del doble de lo que le dan a las universidades que están en mi provincia. Eso no está bien".