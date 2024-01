Maximiliano Pullaro respondió a la amenaza de Luis Caputo

Santa Fe Maximiliano Pullaro no acompañará el aumento de retenciones propuesto en la Ley Ómnibus

"Creo que sí, nos habla a nosotros porque fuimos el principal Gobierno que se plantó ante un tema que entendíamos que era injusto para la provincia de Santa Fe y son las retenciones a las exportaciones agropecuarias y los gravámenes a las exportaciones industriales", advirtió, aludido, Pullaro.

"Santa Fe es industria y campo", dijo Pullaro. Dentro de ese parámetro, para el gobernador santafesino cualquier decisión que vaya en una dirección contraria a esos principios está destinada "a romper el contrato social de defender a la provincia".

Maximiliano Pullaro sobre amenaza de Caputo: "Me angustia"

"Entonces, la verdad es que me angustia su amenaza, pero yo nunca me voy a poner del lado del Gobierno central porque pretendan subordinarnos con la billetera. Vamos a defender la producción de la provincia de Santa Fe y si Caputo piensa de esa manera, nosotros vamos a trabajar para hacerle entender que es un error aumentar las retenciones al campo y a la industria", subrayó. Para Pullaro, con medidas de ese tipo, lo que se va a lograr "es que se pierdan puestos de trabajo y se afecte el crecimiento económico en el interior de Argentina".

"Que desde Buenos Aires miren mucho más al interior. El interior es gente de trabajo que se esfuerza todos los días. Nosotros no vivimos de la coparticipación. Eso es Santa Fe", concluyó.

Amenaza de Caputo: definió qué fondos les va a recortar a las provincias si no apoyan la ley ómnibus

En el marco del debate por la ley ómnibus, el ministro de Economía, Luis Caputo, publicó en su red social X (ex Twitter) y, en una amenaza directa hacia las provincias, mencionó la posibilidad de realizar recortes en el presupuesto si no votan a favor de la aprobación de la norma.

"Me reuní con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de las Provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado", dice Caputo. Aclara, sin embargo, que "no es una amenaza", si no sólo la confirmación de que "vamos a cumplir con el mandato que nos ha dado la mayoría de los argentinos para equilibrar las cuentas fiscales".

El mensaje de Caputo no es el primero que da el Gobierno a las provincias a modo de "apriete" para que apoyen la ley ómnibus. Hace unos pocos días, el vocero del Gobierno, Manuel Adorni, anunció que el Banco Central (BCRA) limitará la capacidad de financiamiento a los gobernadores por parte de los bancos provinciales.

Fuente: Ámbito