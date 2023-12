Maximiliano Pullaro impulsará una ley de narcomenudeo

“La cantidad de móviles que teníamos traía mejores niveles de seguridad. Estábamos mal pero mejor. Hace mucho que Rosario no está bien. Faltan policías en la calle haciendo prevención. Hoy eso no sucede”, sentenció Pullaro, exministro de Seguridad de la provincia.

Maximiliano Pullaro le apuntó a Perotti

Además, apuntó contra la gestión de Omar Perotti en la provincia y señaló que en los últimos cuatro años “se dejaron de llevar adelante investigaciones complejas en el marco del crimen organizado”. “Mi responsabilidad es tomar decisiones y lo haré. Vamos a tomar medidas extremas. La policía va a volver a estar en la calle. Perotti puso a la policía en tareas administrativas”, sostuvo.

En tanto a la ley de narcomenudeo, dijo que “es una prioridad”, no obstante, que se realizará “con los recursos que tenemos”. Y desarrolló: “Vamos a ir a fondo, vamos a darle facultades a los fiscales. No le tengo miedo a los delincuentes. A mí me tocó encarcelar a gran parte de los monos y a Alvarado. Con nosotros van a encontrar un gobierno firme”.

A su vez, anticipó que “evaluará el cambio de la Corte”. Y sobre ese punto, justificó: “Necesitamos una nueva mirada en la Justicia y la nueva mirada tiene que venir con nuevos actores. Tiene que haber un consenso político. Tenemos la Justicia más cara e ineficiente de la Argentina”.

En materia económica, dijo que se encontrarán con “200 mil millones de déficit”. Y agregó: “Vamos a tener que arremangarnos y tomar medidas pero no lloramos”.