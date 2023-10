Mauricio Macri le dio su apoyo a Bullrich: "Te pido que votes a Patricia"

“Finalmente estamos ante el momento decisivo. El domingo los argentinos elegiremos hacia dónde ir. No debería ser difícil decidirse entre las opciones que tenemos. Por un lado está Patricia, que llegará con un equipo técnico de primer nivel, ministros expertos, legisladores, intendentes, gobernadores y una red nacional de fuerzas que le darán los músculos necesarios para poder llevar a cabo los enormes cambios que están pendientes”, inició en su carta el ex mandatario, a la que tituló “Te pido que votes a Patricia”.

En ese sentido, recordó: “Las próximas batallas tendrán que ver con poner en marcha la economía y terminar con el estancamiento. Y también, con luchas muy bravas contra las mafias que están en todos lados. Patricia tiene el temple y el valor para afrontar este momento dificilísimo. ¿Y qué hay del otro lado? ¿Quiénes son los otros? Por un lado tenemos al candidato que encarna el desastre mismo, no solo de este último gobierno catastrófico, sino de todas las décadas anteriores que gobernaron ellos y nos trajeron hasta acá. Este gobierno que prometió asado y logró que tengamos el menor consumo de carne de la historia argentina. Un gobierno escandalosamente corrupto, que lleva como candidato al ministro que nos deja quebrados, en el umbral de la hiperinflación”.

“La tercera opción es una agrupación aún inmadura. Algunas de las buenas ideas que pueden tener no están acompañadas por la fuerza material necesaria para llevarlas a cabo. Además, es llamativa la intolerancia que mostraron hasta ahora a las críticas del periodismo, una verdadera contradicción que no refleja un compromiso con la libertad de expresión. Más allá de esto, si ganaran eventualmente, llegarían sin un solo gobernador, pocos intendentes y un puñado de legisladores; no podrán producir cambios”, remarcó al referirse a Milei.

El fundador del PRO aprovechó para recordar su paso por la Casa Rosada: “Hablo por experiencia, yo goberné con solo cuatro gobernadores y en minoría parlamentaria. Sé que es imposible para cualquiera encarar los cambios estructurales que hay que hacer sin todo el poder necesario. Una organización tan débil será rápidamente infiltrada, como ya sucedió según lo que pudimos comprobar al verlos aceptar el apoyo de dirigentes gremiales que son parte del problema y no parte de la solución que necesitamos. Yo estuve ahí. Sé perfectamente que desde el minuto cero las mafias, los corruptos y las burocracias del poder que defienden sus intereses presentarán su resistencia para evitar cualquier cambio. Buscarán engañar, trabar, infiltrarse, desestabilizar, debilitar, alterar, romper y quebrar a cualquiera que amenace su riqueza y poder”.

“Tengo la experiencia de haber vivido esa resistencia feroz. Por eso me entusiasma que sea Patricia la que dará esta lucha, porque ella tiene muy claro a lo que se enfrentará y tiene la fuerza, la experiencia y el coraje necesarios. Que nadie crea que esto será fácil. Por eso, te pido directamente que este domingo votes a Patricia. El destino la puso a ella en el momento y el lugar indicado. Dale tu voto y yo te aseguro que ella luchará para llevarnos por el verdadero camino del cambio. Es ella”, concluyó.