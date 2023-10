Mauricio Macri acusó de "transas" a los radicales

Y agregó, en dialogo con Radio Mitre: "Igual que Morales, Yacobitti, Lousteau... todo el tiempo transando por detrás de nosotros en cosas que no han beneficiado al país".

Aunque el término sonó duro, Macri insistió. "Sí, transar suena fuerte. Pero porque siempre es el intercambio de cosas puntuales, siempre hay una excusa. Que para mi provincia, que para la universidad tal, pero siempre en contra de la mayoría de los argentinos", señaló.

El expresidente se refirió también a la noche del domingo 22 de octubre, cuando estuvo en el búnker de Juntos por el Cambio junto a la cúpula y los candidatos de la coalición esperando los resultados de la elección, que terminaron dejando fuera del balotaje a Patricia Bullrich.

El periodista Eduardo Feinmann quiso saber si en la previa del discurso que dio Bullrich esa noche, Morales le había espetado a Macri que él era "el mariscal de la derrota".

"No, no tuve la obligación de hablar con él. Sé que habló con Patricia pidiéndole que no diga su discurso original. Lousteau y Yacobiti pidieron que no agreda a Massa", contestó, contradiciendo en parte a Lousteau, que el jueves afirmó que el discurso de la derrotada candidata había sido diseñado por el expresidente.

"Ellos se sienten más cómodos con Massa que con la misma línea del PRO. Hemos sabido convivir y sabremos en 20 días cuando pase esta elección con qué cosas vamos a trabajar unidos, gobierne Massa o Milei", añadió.

El exmandatario dedicó un párrafo especial a Lousteau, con quien históricamente estuvo enfrentado en Ciudad de Buenos Aires y que en la última interna enfrentó a su primo Jorge por la candidatura a jefe de Gobierno porteño, que eventualmente quedó en manos del exalcalde del partido de Vicente López.

"Que trate de explicar dónde está parado. Si dice que va a votar y no vota a Milei, que diga que va a votar a Massa. No me extraña nada. Era embajador de Estados Unidos y abandonó la Embajada justo cuando el presidente iba a ir en visita a Estados Unidos", dijo Macri en alusión al período en el que Lousteau ocupó la sede diplomática en Washington durante su presidencia.

"Que lo diga. Basta de tirar la piedra y esconder la mano", insistió.

Fuente: Clarín