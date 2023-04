Martín Tetaz: "La propuesta de Milei no funciona en ningún lugar"

"Se sale mirando alrededor. En el mundo no se debate ideológicamente cómo bajar la inflación o cómo estabilizar la macroeconomía. Hay que hacer lo mismo que Brasil, Perú, Colombia, Chile o Bolivia. Mirá al que quieras, mientras no mires a Venezuela, vamos para allá. Encima Venezuela, en los hechos, se dolarizó", afirmó en diálogo con Florencia Carbone.

LAS MENTIRAS EN POLÍTICA

Y agregó: "Yo prefiero al que trata de decirme algo que no quiero escuchar pero intenta resolverlo. Quiero creer que busca poner paños fríos, porque si se lo cree realmente es peor, porque quiere decir que no va a hacer nada".

EL FUTURO DE ARGENTINA

"Hay una parte del futuro que no lo sabemos. Si va a haber sequía, si la soja estará a 400 o 600. Dicho eso, cuando vemos la región, con que nos parezcamos a nuestros vecinos, lo que se viene es mejor. Los peruanos pensaban que no podían salir, los chilenos lo mismo, los brasileños lo mismo, los bolivianos lo mismo, los paraguayos lo mismo. Y empezaron a hacer lo mismo que todo el mundo, ordenar la macroeconomía y un banco central independiente. Son los presupuestos mínimos. Lo lograron todos", contestó en diputado en Cocina Política.

INFLACIÓN E HIPERINFLACIÓN

"La inflación es una velocidad, la de los precios. Y cuando tenés aumentos de alimentos por ejemplo de 9% sostenido, tenés anualmente un 190% o 190 kilómetros por hora. Si vas a 190 a kilómetros por hora a Mar del Plata, lo más probable es que choques. Pero es un riesgo enorme. Si te pasa algo, es peligroso. Ahora tenemos una súper inflación, no una hiperinflación. La diferencia es el pánico de la gente, cuando se sale desesperadamente a comprar dólares. Eso, por ahora, no pasa", sostuvo Tetaz.

POLÍTICA MONETARIA

"El Presidente debe renunciar a su política monetaria. Fracasó el Poder Ejecutivo manejando la política monetaria, de este gobierno y de los anteriores. Debemos ir a un Banco Central profesional e independiente, que no tenga nada que ver con la política, donde el presidente no pueda tocar la maquinita ni despedir a nadie. Así, se va a estabilizar la economía y va a bajar la inflación", indicó en Cocina Política.

LAS RENUNCIAS DE MACRI Y FERNÁNDEZ A LAS ELECCIONES

Y agregó: "La renuncia de Alberto es obvia, no tiene ninguna chance electoral. Lo de Macri supongo que fue para resolver la interna del PRO, pero no me puedo meter en ese análisis, sí creo que permitió ordenar la interna. La única que puede resolver eso es la sociedad en las PASO".

JAVIER MILEI

"Hay un votante ideológico de Milei, obviamente. Pero tenés lugares donde no compite con Bullrich, compite con Rodríguez Larreta. Por razones distintas, seguramente. Ese no es tan ideológico, sino que la cara del 'se vayan todos' es que venga alguien nuevo. Y la tercera cara es tener un Milei celebrity, que creo que no está tan estudiado".

"La propuesta de Javier (Milei) no funciona en ningún lugar del mundo", afirmó el diputado en diálogo con Florencia Carbone.

JUNTOS POR EL CAMBIO Y CANDIDATURA

"Necesitamos un radicalismo fuerte para fortalecer a Juntos por el Cambio. Si eso implica que sea candidato, no hay problema. Pero no tengo una aspiración a serlo. Si ayuda a elevar el piso, bienvenido sea", concluyó.