Martín Oliva: "El DNU y la Ley Ómnibus van en sentido contrario a los principios de Urquiza y Alberdi"

El texto difundido por el senador Martín Oliva

Queridos entrerrianos y entrerrianas, como ciudadano de “La Histórica” Concepción del Uruguay me veo en la obligación de advertir que, desde mi humilde mirada personal, veo necesario remarcar que los aspectos que se buscan evocar y hacer referencia para justificar las recientes medidas del gobierno nacional asumido el último 10 de diciembre, van en el sentido opuesto a los principios que guiaron a nuestros próceres durante el proceso de Organización Nacional.

En el año 2022, la Legislatura de la provincia de Entre Ríos, declaró a Concepción del Uruguay como "Ciudad Cuna de la Organización Nacional” mediante ley N° 10.971. A su vez, presentamos un proyecto en el Congreso de la Nación con la misma intención. Los y las uruguayenses somos portadores del legado de los principios de Urquiza, quien a su vez es legatario de Artigas y de Ramírez. Escuderos de los valores de la Constitución de 1853, aquella que fuera gestada y defendida en nuestras tierras. Somos herederos de los miles de hombres y mujeres de todo el litoral que dieron su vida en Caseros y de los vecinos que lucharon en nuestra ciudad aquel 21 de noviembre para defender el Congreso Constituyente de Santa Fe. Somos parte de una historia ligada al imperio de la ley, las instituciones y la libertad.

Hoy, ante los hechos de público conocimiento es momento de ser claros. El Presidente de la Nación y su equipo suelen usar el nombre del insigne Juan Bautista Alberdi para, supuestamente, inspirar su accionar. Por eso es bueno el momento para recordar lo que decía Alberdi. Porque no podemos permitir que aquellos valores y premisas que guiaron a nuestros próceres como Urquiza, Ramírez y el mismo Alberdi —que le dedicó, nada menos, su libro “Bases” al General entrerriano— sean transgredidos incumpliendo la voluntad de nuestra ley suprema: la Constitución Nacional, aquella que nos rige como argentinos y argentinas hace más de 170 años. El diálogo, los consensos y la armonía son los valores que deben guiarnos para construir una Argentina mejor. No es la imposición ni la falta de respeto el camino.

Quiero enfatizar en esta idea, que no es mía, que es de autoría de aquel gran tucumano que contribuyó al rumbo luminoso de la organización nacional. Por eso me permito citar un párrafo del gran Alberdi, para corroborar cómo un mal que creemos nuevo, está en realidad en la raíz de nuestra propia historia: el mal de quienes abusan de las palabras sin consistencia con su misma conducta. Dice Alberdi, en su madurez, reflexionando sobre lo que vio y vivió:

“El liberalismo como hábito de respetar el disentimiento de los otros es algo que no cabe en la cabeza de un liberal argentino. El disidente es enemigo; la disidencia de opinión es guerra, hostilidad, que autoriza la represión y la muerte (…) No es liberal el que no sabe respetar a su contradictor, su refutador, su disidente. La libertad, en su sentido más práctico, es la contradicción, la refutación, el disentimiento, el veto de cada ciudadano, opuesto a los actos del poder, no el veto del poder puesto la sanción de la opinión, que es la ley de las leyes, la luz de la Constitución”.

El disidente como enemigo, la disidencia como guerra. La libertad, como palabra hueca. No podemos aceptarlo. No es admisible que un siglo y medio después de que Alberdi escribiera estas palabras, quien encabeza el Poder Ejecutivo nacional siga pensando y actuando de ese modo. Imponer, presionar, abrogar las leyes por decreto, no son en absoluto el camino que Alberdi y Urquiza pregonaron.

Las necesidades y urgencias existen, sobre todo en los más desventajados de nuestras comunidades, y sobre todo en quienes más sufren, pero para afrontarlas necesitamos tres elementos que brillan por su ausencia en el DNU y en la llamada Ley Ómnibus: primero, compromiso con nuestras leyes máximas; segundo, confianza en el diálogo social y político como herramienta de la democracia; y tercero, una firme convicción para cumplir con los mecanismos institucionales que corresponden.

Solo así vamos a avanzar en la construcción de una Nación más equitativa, libre y con bienestar para todos y todas.