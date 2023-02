María Eugenia Vidal: "Me gustaría ser Presidenta, pero no competiría con Mauricio Macri"

María Eugenia Vidal volvió a referirse este domingo a su posible candidatura como presidenta de cara a las elecciones de 2023 y reveló cuál es la única persona con la cual no competiría en una interna de Juntos por el Cambio. "Con Mauricio (Macri), no" , aseguró.

"Me preguntan si me gustaría ser Presidenta. Sí, me gustaría ser Presidenta. Y Juntos por el Cambio tiene muy buenos dirigentes que pueden ser presidentes. No me asusta la competencia en la medida que sea sana", comenzó diciendo en la entrevista radial.

Luego se refirió puntualmente a los principales líderes de la coalición que se perfilan para presentarse en las próximas elecciones.

“Si me lanzara a la candidatura (competiría) con Horacio o con Patricia", señaló sobre el jefe de Gobierno porteño Rodríguez Larreta y la exministra de Seguridad Bullrich.

Pero hizo una diferencia con el expresidente: "No con Mauricio porque siento que Mauricio fue el que empezó todo. Hace 20 años formamos el PRO y él nos dio el espacio para crecer a todos, a Horacio, a Patricia y a mí. Entonces siento que tiene un liderazgo por encima de los demás”.

En este sentido continuó: “No integraría una fórmula con Mauricio. La verdad es que mi vocación es en el próximo paso, de lo que le quiero aportar a la Argentina es que me gustaría ser Presidenta y si no acompañaré a quien lo sea".

No obstante, y a pesar de sus proyecciones para los próximos meses, Vidal subrayó que todavía es temprano para hablar de nombres y cierres de lista.

"Creo que a los argentinos los agobia este debate de candidaturas. Y eso no quiere decir que no vaya a ser candidata, que no me interese disputar esta elección, pero el 30 de junio cierran las listas y hoy siento que este trabajo que estoy haciendo es el que tengo que hacer", comentó.

Vidal, dura contra el Gobierno

La diputada de Juntos por el Cambio también opinó duramente sobre la interna oficialista, señalando que al Gobierno "le importa más Cristina que la sociedad".

“Está demostrado que les importa más Cristina que la sociedad cuando desde hace tres años no pueden funcionar como coalición de gobierno ni tener un programa económico ni hacer nada que mejore la vida de los argentinos, salvo discutir sus espacios de poder”, criticó duramente.

En esta línea, se refirió a la situación actual que atraviesa Cristina Kirchner tras ser condenada por corrupción.

"Es falso que Cristina está proscripta. Si estuviera proscripta realmente, no dependería de su voluntad ser candidata”, dijo.

Finalmente concluyó sobre la última reunión del Frente de Todos: "Estuvieron hasta la 1.30 de la mañana para ver si un documento dice que Cristina está o no proscripta y si habilitan o no la competencia interna que está por ley”.