María Eugenia Vidal anunció que no será precandidata a presidenta

María Eugenia Vidal no será precandidata a presidenta . Tal como se especulaba, la diputada de Juntos por el Cambio (JxC) declinó este jueves la posibilidad de competir por el sillón de Rivadavia, pero remarcó que seguirá "trabajando por y para recuperar la Argentina".

"'No se peleen', 'Estén unidos', me dijeron en cada recorrida. Por eso, porque los escuché y porque los entiendo, decidí que esta vez no voy a ser candidata a Presidenta de la Nación", dijo Vidal en el pasaje más relevante de un extenso tuit en el que anunció su decisión.