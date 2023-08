Marcha atrás de Mauricio Macri y su crítica a Vidal

La decisión de María Eugenia Vidal de apoyar a Horacio Rodríguez Larreta en la interna de Juntos por el Cambio sacudió definitivamente la paz en la coalición opositora a once días de las PASO presidenciales. Primero fue Cristian Ritondo , precandidato a diputado nacional y hombre de confianza de la ex gobernadora, quien criticó la postura de la dirigente del PRO, pero el conflicto escaló cuando Mauricio Macri , fundador del partido, apuntó en muy duros términos contra quien supo ser una de sus personas más cercanas políticamente.

“No lo veo como una sorpresa, dada la relación de tanto tiempo que tienen Larreta y Vidal, que se apoyen recíprocamente. Pero también lo escuché a Ritondo. Tiene razón en estar desilusionado. Lo mejor en la vida es hacer lo que uno dice. Y, lamentablemente, siento que María Eugenia, ha tomado varias decisiones sucesivas en las cuales ha desdibujado su perfil” , había expresado el ex presidente durante una recorrida en San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires. Allí, con su presencia, respaldó la gestión del actual intendente Manuel Passaglia (JxC).

Las declaraciones del ex jefe de Estado llegaron en el tramo final de la campaña previo a las Primarias y exponen como día a día el líder del PRO deja de lado su prescindencia en la interna opositora para criticar a Larreta, dando así un apoyo tácito a Patricia Bullrich.

Embed Quiero dejar en claro que en ningún momento cuestioné a María Eugenia por su decisión de apoyar públicamente a Horacio. Mi posición históricamente siempre fue la misma, cada uno es dueño de sus decisiones y estas no deben ser cuestionadas. De esa libertad surge también la… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) August 2, 2023

Sin embargo, horas después de que trascendieran estas declaraciones, Macri dio marcha atrás y aclaró que no cuestionaba a Vidal: “Quiero dejar en claro que en ningún momento cuestioné a María Eugenia por su decisión de apoyar públicamente a Horacio. Mi posición históricamente siempre fue la misma, cada uno es dueño de sus decisiones y estas no deben ser cuestionadas. De esa libertad surge también la responsabilidad individual. ¿Qué mérito o culpa tendría alguien si no puede hacer lo que quiere o decir lo que piensa? Yo creo en eso, para bien o para mal todos debemos ser autores de nuestro destino”.

Y completó: “Por otro lado, también entiendo el desencanto de Cristian Ritondo, que sintió que no se había cumplido con la palabra empeñada porque también, como dije otras veces, creo que hay que cuidar la palabra”.