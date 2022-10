Marcelo Casaretto tildó de "ñoqui" a Javier Milei

“Presenté el proyecto de ley para que los jueces paguen ganancias como proyecto independiente hace un año y medio, evidentemente no tiene ninguna vinculación con ninguna causa judicial ni es ataque contra ningún poder. Se trata de que seamos todos iguales ante la ley, y el Poder Judicial no tenga el privilegio de decidir no pagar Impuesto a las Ganancias”, aseguró el secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja.

Casaretto recordó que “soy peronista de Entre Ríos, tengo 55 años y 35 de vida política. Yo nunca he sido kirchnerista, así que me río cuando dicen ‘el diputado K’. ¿Sabés cuándo fue la última vez que hablé con Cristina Fernández? Creo que fue en agosto de 2002″, informó.

A propósito de su trayectoria, el dirigente entrerriano señaló que “en los 12 años de gobierno K nunca tuve un cargo nacional, y recién ahora es la primera vez que llego a diputado nacional”. Y agregó: “No soy ni abogado, no intervengo en nada que tenga vinculación con el Poder Judicial de forma directa. Lo escuchaba a (el titular de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, Marcelo) Gallo Tagle que hablaba de que estábamos preocupados porque ganó la elección de magistrados, y a mí no me importa eso. Solo quiero que paguen ganancias, nada más”.

En ese sentido sostuvo que “un juez de la Corte Suprema tiene un salario básico de 1 millón 500 mil pesos, más la antigüedad de casi 1 millón más, y otros adicionales… Son más o menos 2 millones 700 mil pesos. Se puede chequear fácilmente en qué lugar del mundo los jueces no pagan Impuestos a las Ganancias. En Estados Unidos o Europa pagan”.

Recordó que el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti “reconoció que había estado hasta altas horas de la noche hablando con diputados, y por eso muchos diputados que el lunes habían aplaudido mi iniciativa el martes votaron en contra”.

Por su parte, también indicó que “antes el presidente o los legisladores no pagaban Ganancias, ahora la pagan. Antes ningún juez pagaba Ganancias, y los ingresados en 2017 pagan. Quedan aquellos viejos acuerdos”.

Durante la entrevista con el periodista Nacho Girón, Casaretto aseguró que “la discusión es seria y lleva tiempo. Viene desde la década de 1930. Yo quiero sacarlo, y es más, es una cuestión de tiempo: un mes más o menos va a terminar saliendo”.

Más allá del revés registrado en la mañana del miércoles, Casaretto anticipó que “presentaré de vuelta un proyecto individual y vamos a ver. Consenso ha habido muchas veces, pero los jueces operan de una u otra manera para no pagar nunca. En la década del 30 estaban obligados a pagar, y aquella Corte decidió que pagaran todos menos ellos”.

“Cuando sale la última ley, en 2016, que manda a pagar desde 2017 en adelante; la Corte estuvo dos años sin aplicar la ley. Hasta que los amenazaron en 2018 a sacar la misma ley que presenté yo”, aseguró.

En otro pasaje de la entrevista recordó que lo habían cruzado en una radio con Marcelo Gallo Tagle, a quien le dijo que “no lo conocía, pero que fue a la Cámara el lunes y era un corderito; y al otro día en medios opositores era un tigre. Hacia nosotros dicen que necesitan intangibilidad y después dicen que es una operación”.

“Te parás en la esquina y, de 10 personas, 9 y media te dicen que los jueces paguen”, lanzó también.

En otro orden, respecto del episodio en el que fue visto en plena sesión mirando un partido de básquet, el diputado entrerriano reiteró que “la sesión duró 22 o 24 horas más o menos. Cuando esa cámara de un boludo sentado atrás mío me filmó a ver qué estaba haciendo, yo estaba en la sala sentado. Pero cuando enfocan a la parte de Juntos por el Cambio faltaba mucha gente, había 100 de sus compañeros que no estaban”.

“Yo estoy todas las sesiones como secretario de la Comisión de Presupuesto. De los 120 oradores te puedo decir quién habló y qué dijo cada uno. El único que vio todas las horas de la sesión fui yo, porque estuve ahí. Tengo siempre los auriculares porque estoy hablando por teléfono con gobernadores, intendentes y gente de mi equipo. Estoy trabajando, y tengo la computadora siempre abierta. Si me quieren sacar fotos o filmarme de atrás también van a ver que a veces estoy mirando las noticias o las redes sociales, porque hace a mi tarea estar informado. Y sí, también miro portales deportivos”, informó.

“Si quieren buscar a alguien que trabaje más que yo es difícil -garantizó-. Les puedo recitar cada punto del Presupuesto, no como otros que estaban dormidos en su banca, que se habían ido a la casa, o que desertaron. El ñoqui más grande de la Cámara es (Javier) Milei, que va cinco minutos y después desfila por todos los canales. Pero el problema soy yo”.