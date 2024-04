Marcela Pagano fue dada de alta e insiste con que es la presidenta de la Comisión de Juicio Político

La legisladora, sin embargo, insiste con que es “la presidenta de una comisión constituida en forma reglamentaria” y que solo cumple con la ley.

Sin embargo, Martín Menem se niega a aceptar a Pagano como presidenta de la comisión. “No tenía consenso”, había afirmado el titular de la Cámara baja en diálogo con LN+ y agregó: “Es natural que siempre haya pujas, es parte de la política”. La pelea por la presidencia de la comisión provocó una fuerte interna en La Libertad Avanza que desencadenó en que Menem reemplazara al presidente del bloque Oscar Zago por Gabriel Bornoroni.

“Yo tengo una función de buscar los consensos, que no es tan fácil, pero vamos a trabajar en conseguirlo. Esto es un capítulo más de los que van a a venir en el futuro para que haya consenso en La Libertad Avanza”, dijo entrevistado por Eduardo Feinmann y Pablo Rossi. Además, aseguró que fue decisión suya y que nadie lo llamó.

“El día que asumí me delegaron a través del artículo 39 el poder para conformar las 46 comisiones. Tengo la obligación de buscar los consensos sobre quién preside, y de las vicepresidencias”, resaltó. “La conformación de comisiones tiene que ser consensuada. Si no se consigue hoy lo haremos la semana que viene”, añadió.

Además, contó que habló con Javier Milei antes de tomar la decisión de bajar a Pagano. “Ella era una de las posibilidades, pero hablé con el Presidente y le conté que no tenía consenso y me dijo que procediera y la armara cómo me pareciera a mí”, afirmó.

Menem sostuvo que el cambio en la titularidad del bloque de LLA no fue un castigo para el diputado con pasado en Pro y especificó que él ordenó que no se inicie la comisión de juicio político antes de que empezara y cuando no había quorum. “No hubo comisión. La comunicación oficial que mandé llegó antes”, aclaró.

Antes de ser internada en medio de fuertes presiones, Pagano había insistido con su postura de mantenerse al frente de la comisión y señaló que su único jefe político es el presidente Javier Milei. “Yo particularmente no tengo interna con nadie. A Milei se le informó que me iban a postular y dio el aval. Entiendo que después hay oportunidad de cambiar de autoridades. Milei dio el aval y él es mi único jefe político”, señaló en diálogo con LN+.