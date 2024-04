Manuel Adorni: "Las universidades públicas no se van a cerrar".

Manuel Adorni , vocero presidencial, se refirió a la Marcha Federal Universitaria , que movilizió a miles de personas en todo el país en contra del ajuste del presupuesto a la educación terciaria, que pone en jaque su funcionamiento. "Las universidades públicas no se van a cerrar" , afirmó.

"Las universidades públicas no se van a cerrar. No está en la agenda y no estará en ninguna agenda nuestra. Somos los mayores defensores de la educación pública. La vamos a defender como nadie. Sólo es sostenible una educación pública de calidad en el camino que estamos transitando: equilibrio de las cuentas y auditorías que creemos convenientes", afirmó Manuel Adorni.