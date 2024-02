Manuel Adorni acusó a "dirigentes de izquierda" por incidentes en el Congreso

Manuel Adorni, vocero presidencial. Manuel Adorni, vocero presidencial.

Y agregó: “Estas imágenes reflejan la desesperación de gente que está desconcertada con el camino que toma la Argentina. Hay que terminar con esta cultura insólita de odiar a la policía, como pregona un sector de la izquierda. Un país que no respeta a la policía es un país que no respeta a la libertad”.

El vocero también apuntó contra el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, que en un confuso episodio cayó al piso y debió ser atendido por sus compañeros. “Un dirigente social que estaba desmayado, de repente se recupero rápido y pudo seguir insultando”, sostuvo, y consideró que la situación fue “insólita”: “Es paradójico que quienes defienden a los trabajadores se opongan a una ley que le da beneficios. Ellos dicen representar a los trabajadores pero no se los ve trabajando. Solo un violento puede entender un límite como una provocación”.

En la misma línea, aseguró que buscan que “las sesiones se den en un horario en que la gente lo pueda ver, para seguir el minuto a minuto. De esta forma, terminamos con la falta de trasparencia que había cuando se discutían cuestiones en la madrugada”. También indicó que las expectativas sobre la sesión son positivas: “Entendemos que la ley se va a aprobar. No es solo el deseo, sino lo que vimos en la sesión; se comprendió el espíritu de la ley mas allá de los pormenores y de situaciones que fueron mejoradas”.

Por otro lado, Adorni adelantó los “indicadores” para los números inflacionarios de enero. “Según las primeras estimaciones de algunas consultoras privadas, la inflación se encontró en torno al 20%”, aseguró. Esto se da en el marco de una serie de implementaciones que “demuestran el camino en el que se posiciona la Argentina”, y ratificó nuevamente la decisión de debatir el paquete fiscal que fue quitado de la Ley “Bases”: “Tenemos el compromiso de tratarlo una vez terminado el debate y cuando la ley haya sido aprobada”. “No lo vamos a tratar por partes, sino todo el paquete fiscal en su conjunto”, explicó.

“Se evaluará con qué actores nos deberemos reunir para avanzar, pero por ahora consideramos que la ley camina por los andenes normales y esperables”, acotó.

Finalmente, el vocero destacó la “apertura al diálogo” que presentó el Gobierno desde un primer momento, que generó diversas conversaciones con todos los sectores. “La gente eligió nuestras propuestas y lo que tenemos planteado para la Argentina, y es lo que estamos haciendo. La Ley “Bases” no deja de ser otro paso en este camino en donde queda muchísimo por hacer, el Gobierno no empezó ni terminó en ese proyecto”, subrayó, y sentenció: “Vamos a cumplir con cada cosa que prometió Milei en campaña. Es una cuestión de procesos, no todo puede hacerse el primer día de gobierno. No van ni dos meses y estamos haciendo todo lo que dijimos que íbamos a hacer”.

Fuente: La Nación