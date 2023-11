Lula da Silva le expresó su apoyo a Sergio Massa

Con vistas a las elecciones del próximo domingo, el presidente de Brasil, Lula da Silva , aseveró que “Argentina necesita un mandatario al que le guste la democracia, el Mercosur y América del Sur y que respete las instituciones”. Las declaraciones del brasileño se dan luego de que Javier Milei anticipara en el debate presidencial del último domingo que, en caso de ser presidente, cortará las relaciones bilaterales con Brasil y China . “El Estado no se tiene que meter”, justificó al respecto.

Sobre la misma línea, en declaraciones durante su participación en el programa semanal Conversación con el Presidente, señaló que los brasileños y los argentinos “juntos seremos fuertes y separados seremos débiles”.

“No puedo hablar de la elección pero quiero pedir que recuerden que Brasil necesita de Argentina y Argentina necesita de Brasil, que hay que cuidar los empleos que se generan en cada país a raíz del comercio bilateral”, argumentó el fundador del Partido de los Trabajadores (PT).

En el debate presidencial del último domingo, el candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, defendió las relaciones con Brasil y China y le preguntó a Milei si estaba dispuesto a romper vinculaciones con esos dos países.

“Las relaciones comerciales es un asunto de los privados y el Estado no se tiene que meter. El Mercosur es algo que no avanza y si China no nos compra, podemos utilizar la triangulación para llegar a esos mercados”, fundamentó el libertario.