Luis Juez le pedirá a la Justicia Electoral de Córdoba la apertura de urnas: "Sólo buscamos la verdad"

Los comicios en la provincia de Córdoba, donde se elegía el sucesor de Juan Schiaretti, se convirtieron en una fuerte pelea entre la oposición y el oficialismo por el resultado ajustado. Mientras en el entorno de Martín Llaryora dan por cerrado el proceso electoral y se proclaman ganadores, Juez mantendrá su postura de esperar el escrutinio definitivo. “Podemos perder como ganar”, resumió en diálogo con Infobae.

Se debe a que la diferencia entre Juez y Llaryora es de 57 mil votos y, hasta el momento, el escrutinio provisorio -que se estancó en el 94%- daba una ventaja de tres puntos de diferencia a favor del peronismo. “Lo del domingo fue un papelón. Una locura. Propio de un gobierno feudal”, insistió el candidato opositor.

Brenda Austin, referente radical de Córdoba y candidata a la Legislatura, detalló que faltan cargar 462 mesas en lugares con resultados dispares. “Vamos a cuidar el voto de la gente hasta que se resuelva la última mesa. Aún así, hay algo que ya está claro: la de JxC es una elección histórica”, agregó.

Juntos por el Cambio cerró la jornada del domingo sin definiciones claras, excepto por el triunfo en 14 departamentos de Córdoba, sobre 16. Además, se convirtió en la fuerza más votada en diputados, lo que representaría la posibilidad de ser mayoría en la Legislatura. También ganaron el Tribunal de Cuentas.

Molesto porque la oposición no reconoció su triunfo, Llaryora disparó contra Juez porque entiende que tendría que haber aceptado la derrota. “Es una estrategia. Nunca reconoce cuando pierde. A mi me tocó ganar y me tocó perder. Cuando pierdo, lo reconozco. Pero yo soy una buena persona. La tendencia es irreversible. Algunos no saben perder”, sentenció el candidato de “Hacemos unidos por Córdoba”.

“Cada mesa que se vaya cargando, cada mesa que va a confirmar que la diferencia se extiende”, indicaron en el entorno del mandatario, quien aseguró que “se le quiere bajar el precio” a la victoria que logró. Llaryora quedó en una posición incómoda porque asumió que ganó pero, al mismo, tiempo no pudo festejar el triunfo y cerrar el ciclo del proceso electoral.

En el oficialismo destacan que esperaron hasta el 92% de los votos para asumir el triunfo y que aún no saben cuando terminará el escrutinio definitivo. “Todos tenemos las actas, todos tenemos las mesas y todos tenemos la información de los fiscales. Por eso no hay ninguna objeción sobre el resultado”, sostuvo el gobernador electo en declaraciones que reprodujo Infobae.