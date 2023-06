El senador nacional y candidato de Juntos por el Cambio en Córdoba , Luis Juez, rechazó la eventual incorporación del gobernador de su provincia, Juan Schiaretti, al frente opositor y señaló que "no se puede hacer cualquier cosa".

"No vamos a tolerar de ninguna manera una incorporación que confunda al electorado en Córdoba", sostuvo el senador nacional en declaraciones a la prensa.

El candidato a gobernador se quejó porque la posibilidad de incorporar al peronista se da en momentos en que está muy próxima la elección provincial, por lo que consideró que el electorado puede confundirse.

"He venido a plantear eso, a defender esto, que nos ha costado muchísimo unidad de la oposición en Córdoba. En política no vale todo, yo tengo más derrotas que triunfos, lo que no se puede hacer es cualquier cosa", expresó.

Juez, molesto con la situación, indicó: "En Córdoba no vamos a tolerar de ninguna manera una incorporación que confunda al electorado, la gente tiene una esperanza muy cortita. Yo pretendo ser el gobernador que le de a Córdoba, para darle a Córdoba lo que le falta".

"El 25 de junio vamos a gobernar si los votos nos alcanzan y si no alcanzan no será porque no nos esforzamos", resaltó.

El senador nacional advirtió que está enfrentando a "un monstruo" en Córdoba por sus recursos y publicidad, pero decidió viajar a la Ciudad para estar en la reunión: "Me vie en auto, soy un seco, estoy enfrentando a un monstruo y perder un día de campaña es mucho".

"Cómo no se va a confundir si yo le dijo que le queremos ganar a Schiaretti y al otro día lo sumamos a la lista", enfatizó Juez.