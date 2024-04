Luciano Garro: "Vamos a despedir trabajadores de planta por mal desempeño"

Política Cristina Kirchner cruzó a Javier Milei: "No, hermano, no tenés superávit, mirá todo lo que debés"

En este sentido, Garro aseguró que van a continuar los despidos en el Estado cuando se terminen de auditar las acciones individuales de cada uno de los integrantes, tanto como contratado como trabajador de planta permanente.

“Estamos en tratamiento de sumarios para despedir, y están avanzando en esos sumarios para despedir gente que hizo mal las cosas y que no puede justificar las cosas que hizo. Personas que no iban a trabajar o gente que amenazó a personal municipal y hasta funcionarios. Esos sí que van a ser despedidos; y lo vamos a hacer de manera legal. Vamos a despedir gente de planta permanente, inclusive algunos que en su momento fueron funcionarios. Al momento, hay cinco que ya están en trámite”, apuntó.

“Nosotros estamos ordenando. Es cierto, no teníamos la experiencia de estar en el Estado, pero lo estamos conociendo, lo estamos cambiando, ya estamos aggiornando las maneras de trabajar y lo vamos a hacer de manera clara y transparente”, sostuvo el Jefe de Gabinete a Ahora Cero Radio.

En este sentido, señaló que se dieron de baja unas 200 líneas telefónicas que estaban en manos de “vaya uno saber quién”, y que se dieron de baja también más de 50 seguros automotores y de maquinarias que se pagaban religiosamente, pero que en realidad estaban dadas de baja, inutilizables y en algunos casos, ya pasados a desguaces.

“Esteban Martín Piaggio fue un muy buen intendente, pero tuvo un mal equipo que dejó un desastre administrativo. Él fue un tipo que gestionó muy bien, pero después tuvo cuestiones personales que no le permitieron crecer, porque de lo contrario hoy estaría vigente y habría podido ganar la senaduría departamental, pero el que ganó fue Jaime Benedetti”, deslizó el Jefe de gabinete.

El viaje de Davico y el letrista de Ráfaga

Esta semana, el concejal del bloque del PJ Emiliano Zapata puso en manifiesto otro viaje al exterior por parte del Intendente. “Fueron a festejar el cumpleaños de alguien a Punta del Este”, había deslizado. Fue entonces cuando Garro paró la pelota con la izquierda y le pegó con la derecha, otra de sus habilidades. “Yo fui el que festejó mis 40 años, pero no en Punta del Este, sino acá a menos de 300 kilómetros. Es más cerca de lo que viaja Emiliano Zapata para realizar sus viajes de pescas a Corrientes. Nosotros fuimos un fin de semana, comimos un asado y al otro día volvimos. ¿Y qué? ¿Está mal? Fui con amigos. El intendente es mi amigo. Y hay funcionarios que también son amigos míos y que viajaron allá”, retrucó.

“Que Emiliano Zapata venga a plantear esto es insólito. Veamos los sellitos del pasaporte a ver cuántos viajes familiares a Cuba hizo, cuántos viajes al exterior. No nos olvidemos que es yerno de Pemo Guastavino, así que no me vengan a hablar de acomodo”, insistió en referencia a las denuncias que hizo el concejal del PJ.

Otro de los puntos álgidos a los que Garro tuvo que salir a dar explicaciones fue por la contratación del “letrista de Rafaga”, la banda de cumbia de la que formó parte el intendente Mauricio Davico. Se trata de Pablo Ballota, quien desde el 1 de marzo ocupa el cargo de Subsecretario de la Unidad de Control de Gestión. “Será el encargado de controlar la gestión de todo el Municipio, entre ellos a nosotros los concejales. Con su sueldo se podrían pagar cuatro de los contratados que decidieron cortar por falta de fondos. Además, nadie sabe quién es ni lo han visto en el Municipio”, había lanzado el concejal Zapata.

“Es un momento muy complejo del país como para que tan livianamente vengan a plantear esas cosas de manera irresponsable. Pablo Ballota está alquilando acá, vive acá y sus hijos van a la escuela en Gualeguaychú. No me voy a meter en el peronismo, como te lo digo siempre, pero estos son parte de una dinastía que viene desde hace mucho tiempo, que se sienta en una mesa y reparten las cartas del peronismo y se van pasando las cartitas y los referentes eligen a quién poner. Es así. Pero me pareció políticamente incorrecto que plantee esas cosas”.

“No me hablen ahora de acomodo y de cosas puestas a dedo. Pablo Ballota es la persona que hizo una letra para Ráfaga y que hoy está trabajando con nosotros. No nos olvidemos que la mujer de Emiliano Zapata (Guillermina Guastavino) fue Coordinadora de la Unidad de Transversalización de Perspectiva de Género en el Ministerio de Agricultura y Pesca de la Nación. Pero no sólo eso: actualmente también tiene un Registro Automotor en Concepción del Uruguay”, manifestó.

Fuente: Ahora ElDía