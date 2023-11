Lucía Varisco: “Javier Milei representa todo lo que yo no quiero para mi país”

política Balotaje: ¿Qué hago si no hay boletas en el cuarto oscuro?

“Hace 40 años los argentinos elegimos la democracia después de la etapa más oscura de nuestra historia. Por eso entiendo que debemos ser plenamente conscientes de lo que está en juego. Considero que nuestro país tiene muchos problemas y deudas con la sociedad, pero creo que se puede estar peor. Y no tengo ninguna duda respecto de que el pensamiento y las políticas que propone Javier Milei y sus nuevos aliados, representan todo lo que no quiero para mi país”.

“Nos quieren confundir y hacer creer que son el ‘cambio’, cuando en realidad la sociedad ya votó, y desde Juntos por el Cambio no se logró construir una propuesta que interpele a la mayoría del electorado. Hoy la decisión es mucho más compleja y requiere de una enorme responsabilidad”, advirtió en el comunicado que reprodujo APF.

En ese sentido, remarcó: “No podemos votar a alguien que evita responder si cree o no en la democracia; que plantea la privatización de la salud y la educación en su plataforma electoral; que reivindica e idolatra a Margaret Thatcher; que banaliza la Cuestión Malvinas; que promueve la venta de órganos y la libre portación de armas. Esto no es una ‘campaña del miedo’, sino que son las declaraciones públicas que ha realizado el propio candidato. A su vez, su candidata a vice habló de una ‘tiranía’ como una solución”.

“En 2022 la Convención Nacional de la UCR le dijo NO a Milei y volvió a ratificar esta decisión en la Convención de este año. Bajo esta premisa y siendo coherentes con nuestros principios y valores, de ninguna manera podemos votar a una persona que hace boxeo con la cara de uno de nuestros máximos líderes, Raúl Alfonsín; o que se burla del estado de salud del presidente de nuestro partido”, sostuvo.

Por último, Varisco agregó: “Somos absolutamente conscientes de la situación en la que se encuentra nuestro país, así como también sabemos que no hay lugar para la improvisación. Conducir los destinos de una nación requiere de preparación, capacidad, experiencia y fundamentalmente, un compromiso absoluto con la democracia”.