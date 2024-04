Los fiscales Dato y Taleb se refirieron al futuro de el exgobernador Urribarri

Para ambos fiscales, las declaraciones de los defensores de Urribarri, los abogados Javier Baños y Fernando Burlando no señalan un solo acto vinculado con la condena a 8 años de prisión que pese sobre el ex gobernador y ex embajador argentino en Israel y sólo son conjeturas más políticas que jurídicas.

Además, señalaron la inconsistencia de haber denunciado supuestos hechos ocurridos en Entre Ríos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tanto Dato como Taleb coincidieron que en todo caso se trata “claramente de una pretensión de, indebidamente, dilatar un destino que no es otro que la cárcel para Urribarri”.

-Fiscal Dato, ¿cómo receptaron toda esta movida del abogado Fernando Burlando de estos días?

-Leandro Dato: Me gustaría hacer una reflexión sobre lo que cuesta llevar adelante las causas de corrupción, las que han llevado nuestros colegas, la política criminal de la Procuración, lo que cuesta y lo que ha costado. Nos ha costado una procuradora Adjunta (por Cecilia Goyeneche), en este momento afuera, que prontamente va a volver seguramente. Los demás colegas que siguen trabajando, y lo que ha costado procesalmente llegar a esta situación.

-No es un detalle menor: uno se pone a comparar con otras provincias y Entre Ríos está cien pasos adelante con causas de este tipo y de otras similares, respecto a las formas que se llevan adelante, con condenas. No hay situaciones parecidas en otras provincias.

-Leandro Dato: Eso lo digo muchas veces cuando estamos en lugares con colegas fiscales, y en la academia también. Cuando se habla del mapa de la Argentina y del mapa de la investigación en corrupción, la provincia de Entre Ríos en los últimos 20 años ha producido un montón de condenas. Y la verdad es que desde el 2007 que está el Procurador (Jorge Amílcar) García hasta ahora, muchas más. Y también pensaba en los Tribunales que finalmente terminan condenando a Urribarri en primera instancia, el doctor (José María) Chémez fue fiscal en una causa de corrupción (la de Domingo Daniel Rossi), logró la condena en aquel momento. Entonces, esto, la ciudadanía lo tiene que ver. Por supuesto, nos preguntan en la calle, cuándo termina esto y demás. Pero, lo que cuenta internamente, digamos, ¿no? Pero, bueno, finalmente, por lo que se ha visto y lo que ha ocurrido, se agotaron las vías procedimentales. Urribarri está muy cerca de ir preso, a partir de que se terminó, se confirmaron en dos ocasiones la condena a ocho años. No ha habido posibilidades de rebatir desde lo jurídico lo que hicieron nuestros colegas en la investigación y lo que pudieron producir en el debate oral y esto lo quiero recalcar. Todo lo que estamos viviendo ahora, por supuesto que no es grato, tiene un costo interno. Pero, nada de lo que se escucha, nada de lo que se lee por parte de los abogados de Urribarri, nada de lo que han planteado en Buenos Aires, es jurídico. No rebaten una prueba. No rebaten nada de la contundencia, de la consistencia que tuvo el caso y por eso llegó adonde llegó. Entonces, tenemos que lamentablemente pasar por esta instancia que, insisto, no es grato para nadie, mucho menos para los colegas que han sido denunciados. Pero, con la confianza -hoy hablaba con uno de ellos-, con la confianza y la paz de que han hecho todo lo que debían hacer, conforme a derecho, transcurrieron las etapas y hoy estamos en el final.

- ¿Y usted fiscal Taleb?

-Gamal Taleb: Sí, coincido absolutamente con los conceptos que ha vertido el doctor Dato. El viernes estuvimos reunidos en una jornada institucional del Ministerio Público Fiscal. Concurrió el presidente del Superior Tribunal de Justicia, el doctor (Leonardo) Portela, la vicepresidenta también, la doctora (Laura Mariana) Soage. Realmente fue una jornada donde reflexionábamos sobre todos estos temas. Siempre estamos alerta ante cualquier denuncia que pueda recibir un colega por haber llevado adelante su trabajo. El Ministerio Público Fiscal -en cabeza del Procurador- definió como una línea esencial de la política de persecución penal, investigar con toda seriedad a los delitos de corrupción. Los delitos de la corrupción, ha dicho la ONU en su reunión del 2013, todo el flujo de dinero que se detrae del ámbito público, mediante los delitos contra la administración pública, en este contubernio con sectores, obviamente, empresariales de la economía privada, servirían para alimentar a todas las personas que están en situación de indigencia en el mundo durante varias veces. ¿Qué queremos decir con esto? Que la relación que hay entre corrupción y democracia es que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas. Luigi Ferrajoli, un autor italiano, recientemente, un filósofo del Derecho, escribió que uno de los grandes problemas que tiene el mundo moderno y la democracia, es justamente la confusión de las esferas públicas y privadas. De alguna manera, definir que la corrupción va a ser uno de los aspectos más importantes de la política de persecución penal para el Ministerio Público Fiscal, implica revertir aquella vieja idea que estaba en el Martín Fierro, de que la ley es una tela de araña que solamente atrapa a los chicos. Y si uno mira las condenas que ha habido comparándola con otras provincias, hay muchísimas condenas contra políticos, contra empresarios, contra sectores que pertenecen al poder político y al poder económico.

-Sacerdotes también…

-Gamal Taleb: Sacerdotes. Justamente, los delitos de abuso sexual infantil, los delitos contra las mujeres, es decir, todos aquellos delitos donde se observan relaciones de dominio y de cosificación de personas, forman también una parte muy importante de la política de persecución penal. Esto le ha dado un giro copernicano a la investigación penal, y no es solo una cuestión del Ministerio Público Fiscal, porque cuando se habla de los fiscales o cuando se denuncia a fiscales, se pierde vista que también hay una judicatura que ha sido muy valiente, porque cada causa de investigación de un delito contra la Administración Pública pasa para su control, por el juez de Garantía, luego pasa por un Tribunal de Juicio, que intervienen en las apelaciones, también por un Tribunal de Juicio que interviene en el juicio, Tribunales de Casación y finalmente el Supremo Tribunal de Justicia. Algunas de esas causas también llegan a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha confirmado en lo sustancial este tipo de condenas que ha habido. La preocupación que tenemos no significa que nosotros vayamos a dejar de hacer nuestro trabajo. Eso es lo que se pierde de vista también. Nosotros somos conscientes que tenemos deberes positivos muy importantes con la sociedad, que en cualquier encuesta de opinión pública pone a la corrupción como uno de aquellos males endémicos de la democracia que desea que sean erradicados para fortalecer justamente las instituciones. Entonces, nosotros ya tuvimos con el doctor Dato una actitud en el proceso que culminó de defensa pública, en el proceso que culminó con la destitución de la doctora Goyeneche, que actualmente su recurso de queja se encuentra en la Corte Suprema de Justicia. Y también la vamos a tener ahora respecto tanto del Procurador, el doctor García, que ha sido aparentemente denunciado por el doctor Burlando, respecto de Ramírez Montrull, respecto de Gonzalo Badano y también respecto de Patricia Yedro, que han sido las personas que intervinieron de manera excepcional en la investigación. Ninguna parte de la investigación pudo ser cuestionada, o al menos los cuestionamientos que hubo por parte de las defensas; todos los Tribunales desecharon ese tipo de planteos porque las investigaciones fueron impecables. Y nosotros vamos a hacer una defensa pública de nuestros colegas porque los respetamos profundamente y porque creemos que su actuación ha sido impecable.

Extracto de la conferencia de prensa de la defensa de Urribarri

Durante la entrevista a los fiscales Taleb y Dato en el programa Cuestión de Fondo (Canal 9, Litoral), se compartió un extracto sustancial de la conferencia de prensa que brindaron en Paraná los defensores del ex gobernador Sergio Urribarri, los abogados Javier Baños y Fernando Burlando.

Javier Baños: “Creemos que se ha vulnerado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en tres precedentes muy importantes. Creemos que no se han tenido en cuenta estos precedentes al rechazar las impugnaciones extraordinarias. Y creemos que el señor Sergio Daniel Urribarri ha soportado de manera estoica persecuciones judiciales dirigidas por funcionarios que en algunos de los casos no tenían idoneidad para llevar las investigaciones adelante y en otros casos ni siquiera tenían jurisdicción territorial. De manera inexplicable, el titular del Ministerio Público Fiscal sigue teniendo su oficina en el Palacio de Justicia de Entre Ríos. Qué igualdad de armas puede haber entre las partes si una de ellas comparte el despacho en el mismo edificio del Superior Tribunal. Hay una denuncia pública, existe una denuncia pública del exsenador y exdiputado nacional y que fuera candidato a gobernador, del señor Héctor Maya que señala que podría existir evidencia de un entramado ilegal que estaría poniendo en crisis la legitimidad de las actuaciones que se siguieron contra el exgobernador Sergio Urribarri. El señor Procurador General ha decidido que sólo dos fiscales investiguen -entre comillas-, las causas más sensibles de la provincia. Es decir, los ha colocado en una Unidad Fiscal -entre comillas- también especializada, sin ningún criterio objetivo que justifique la quita de las competencias del resto de los colegas del Ministerio Público. Hay uno de estos fiscales que ni siquiera tiene jurisdicción territorial para actuar en la ciudad de Paraná porque el concurso público que había ganado era para otra localidad”.

Fernando Burlando: “Nos hemos nutrido de antecedentes. En esos antecedentes hay otros colegas, otros profesionales que ya han denunciado una mesa judicial donde, más allá de la persona que ha mencionado el doctor Baños, donde habla de este tipo de operatoria. Para nosotros, es realmente importante toda esa data que hemos recibido en muy corto plazo. No es algo menor. Sin perjuicio de lo que te refiero, nosotros lo que vamos a hacer son denuncias. Y yo, realmente me llama la atención la actitud o la reacción de algunos miembros de la Justicia y también aquellos que ya no son miembros de la Justicia, por su enojo. Da la sensación, en Entre Ríos, que los miembros de la Justicia o de la Procuración no pueden ser denunciados. Todos somos pasibles, ustedes, yo, los que estamos de este lado y del otro lado de la mesa somos pasibles de ser denunciados. Yo no sé por qué tanto enojo y tanta molestia. Mejor dicho, sí presumo por qué la molestia; pero, realmente es prácticamente incomprensible. Esto purifica y le dará transparencia, seguramente, a mucho de lo que… miren… hasta hace instantes estuve reunido con personas que me hablan de muchas cosas de la Justicia en Entre Ríos. Y bueno, esto no hace más que transparentar, ni más ni menos, actos que son a veces oscuros y se pueden transparentar. El señor Urribarri ya formuló una denuncia. Otras de las denuncias, fue formulada por mí de manera personal. Seguramente, en el transcurso de la semana y de la semana que viene presentaremos un juicio político y algún Jury, y también alguna denuncia. El tema es que, desconociendo… desconociendo… o, mejor dicho, conociendo perfectamente lo que ha descripto el doctor Baños hace instantes de cómo se manejan los fiscales en casos de corrupción, realmente no nos da mucha seguridad hacer una denuncia en Paraná. Pero los hechos, muchos de los hechos se han cometido en esta ciudad”.

“No hablan de la causa”

-Leandro Dato: No hablan de la causa. No hablan puntualmente de algo que haya ocurrido o que no haya ocurrido o de manera indebida o de manera ilegal. Son todas elucubraciones.

-Apreciaciones políticas…

-Leandro Dato: Sí, apreciaciones políticas. Seguramente reciben información de acá, de la ciudad, pero que van en el mismo sentido. Parece que hay muchos de los argumentos que se han repetido todos estos años, ¿no? Así que no imaginamos quiénes son las bases de información. Pero, bueno, son los que no han logrado rebatir ningún argumento jurídico, insisto, de lo que se hizo de manera excelente. Lo preocupante, para tomar algo de lo que decía Gamal (Taleb), es que la defensa misma desvirtúa el proceso. Porque termina, finalmente Burlando, amenazando a que va a haber Jury o denuncia o juicio político. Es decir, que es lo que no debe ocurrir en un Estado de Derecho. Hay vías, vías de replanteo, vías recursivas, que en un momento se agotan.

-Y que las vienen utilizando hace nueve años.

-Leandro Dato: Exactamente. Y evidentemente, porque no tienen argumentos jurídicos, han sido rechazadas una y otra vez por distintos Tribunales, como decía Gamal. Y, además, debemos reconocer, el Consejo de la Magistratura funciona desde hace muchísimos años. Todos estos fiscales, jueces, juezas que cuestionan, todos han pasado por un proceso de selección. Se mete también con el Procurador y eventualmente creación de Unidades. Hay una unidad de acción dentro del Ministerio Público que nos permite trabajar en todo el territorio. Solo divisiones administrativas, nos posicionan en un lugar o en otro de la provincia. Es decir, son todos cuestionamientos, conjeturas, criterios o pensamientos que no tienen nada que ver con la causa penal.

-Usted quiere aportar algo doctor Taleb.

-Gamal Taleb: Sí, hay algo que me parece, además lo que dice Leandro (Dato) muy bien, que me parece muy insólito. Y es que han recurrido a la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires.

-Burlando indicó que no hay garantías en Entre Ríos.

-Gamal Taleb: Claro, pero él admite que todas estas decisiones judiciales, mal o bien, fueron dictadas en los Tribunales entrerrianos. Los Tribunales Federales intervienen en causas donde el Estado Nacional tiene un interés concreto por hechos que suceden territorialmente en el lugar donde tiene su asiento el Juzgado Federal. Todos estos hechos, estas resoluciones judiciales sucedieron en Entre Ríos. Es decir, que desconoce, quizás porque no es de acá, la larga tradición federal que tienen Entre Ríos. Qué diría (Justo José de) Urquiza (Francisco “Pancho”) Ramírez si una persona de su provincia que tiene poder político o algún abogado va a ir a pedir Justicia porque no siente que sus garantías sean respetadas en la provincia de Entre Ríos y va nada más ni nada menos que a un juzgado con competencia nacional en la Ciudad de Buenos Aires, argumentando –falsamente- que el expediente ya estaría en trámite en la Corte Suprema de Justicia. Lo cual no es así porque está en trámite en el Superior Tribunal de Justicia que rechazó el recurso de queja y que ahora tiene que tratar cuando se interponga el recurso extraordinario federal. Es decir, no entiendo cómo es que algún tipo de hecho delictivo que lógicamente no sucedió porque son todas sentencias muy buenas y justas, podrían tener alguna relación con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No sé lo que han dicho en su denuncia, pero claramente se trata de la incompetencia de ese fuero federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para entender en decisiones que son nuestras, que son de los entrerrianos. Quizás él se siente más cómodo en ese territorio, pero esto es una aventura más que solamente trata de –de alguna manera-, alongar lo que va a resultar inevitable.

-Doctor Dato a su entender, ¿cómo sigue esta historia en función de su experiencia?

-Leandro Dato: No tengo duda que esto se va a resolver en poco tiempo.

-Porque pueden pasar varias cosas. Pueden pasar de que avance en Buenos Aires, o digan que se deriva a la Justicia Federal de Paraná.

-Leandro Dato: El defecto, creo, con todo respeto, que tiene el dictamen del doctor (Guillermo) Marijuan es que hace una inferencia –digamos- que se está tramitando o se estaría tramitando una causa que no se está tramitando en esa ciudad. Pero, al mismo tiempo remite su dictamen para que lo tome otro fiscal. Por lo cual, yo no tengo duda que eso va a ser rápidamente archivado en Ciudad de Buenos Aires. Porque incluso de la denuncia surge también, no hay… habla de esta historia, digamos, de supuestos vinculaciones entre muchísima gente del Poder Judicial de Entre Ríos. No se delimitan, eventualmente, conductas que podrían ser delitos, por lo cual no tengo duda que va a ser archivado rápidamente. Y lo que sí va a terminar en tiempo breve es que, a lo sumo, presentarán un recurso extraordinario y deberá decir, de nuevo, la Sala Penal, con la integración que ha quedado, si procede o no. Y no tengo duda que va a rechazar el recurso extraordinario porque ya hubo un pronunciamiento diciendo que no se han afectado, y que se continúan repitiendo argumentos que ya fueron dejados de lado, fueron rechazados por tribunales inferiores, con lo cual no hay salida a esto. Es, como dice Gamal (Taleb), claramente una pretensión de, indebidamente, dilatar un destino que no es otro que la cárcel para Urribarri.

- ¿Cómo se sienten ustedes como fiscales en función de la causa Urribarri? Porque está claro que desde la causa Urribarri hay permanentemente un cuestionamiento a los fiscales. ¿Cómo es investigar en medio de todo eso? Y esa advertencia permanente de que lo van a llevar por el mismo camino que la llevaron a Cecilia Goyeneche.

-Gamal Taleb: Lo tomamos con temple. Es parte de nuestro trabajo. No conozco ningún colega, siempre hablo con todos los fiscales de cada jurisdicción de la provincia, que haya demorado una investigación penal en un delito de tramitación pública. Nosotros tenemos el deber, porque si no seguimos adelante estamos cometiendo otro delito, que es justamente el de omitir e investigar a quienes debemos investigar. La libertad o la independencia judicial finalmente también es una cuestión mental de libertad propia para hacer lo que tenemos que hacer. Y el nuestro es un rol demasiado importante en la investigación de este tipo de hechos delictivos. Y lo tomamos de esa manera. Por supuesto, que la independencia judicial de alguna manera se ve acotada cuando también aparecen periodistas que no son periodistas continuamente atacando y mintiendo y difamando como sucedió con la doctora Goyeneche y como sucede con todos nosotros. Pero, lo tomamos así, digamos. Nadie que esté en esa tiene algún tipo de credibilidad como para mellar el temple que tenemos que tener para seguir adelante con esta causa.

-Doctor Dato, ¿quería acotar algo?

-Leandro Dato: Sí, finalmente agradecer estos minutos y este espacio, para una reflexión final. Urribarri tuvo un caso. Tuvo todas las garantías del Derecho, del debido proceso y la cosa necesariamente tiene una consecuencia final que va a ser la privación de la libertad. Distinto fue el juicio de Cecilia Goyeneche que no hubo garantías, no tuvo un debido proceso y finalmente el Estado de Derecho va a primar y ella va a volver a la función. Esa es la gran diferencia cuando hay procesos que culminan de la manera que deben culminar porque se cumplieron las reglas y otras no.

Fuente: Análsis.