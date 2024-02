Los docentes advirtieron que no comenzarán las clases sino saldan la deuda

Los gremios docentes advirtieron que las clases no comenzarán el próximo 26 de febrero, si el Gobierno no salda la deuda de 2023. El anuncio se dio este jueves luego de que Amsafé, Sadop, Siprus y Festram presentaran una denuncia en el Ministerio de Trabajo por incumplimiento de la paritaria 2023 informó aire de Santa Fe .

Y agregó: "Nos tiene que comunicar que van a empezar las discusiones sobre la política salarial 2024 y que la propuesta va a incluir mejoras en las condiciones de trabajo. Para que comience el ciclo lectivo, el primer punto tiene que estar saldada con la deuda con los trabajadores. Si esto no sucede, está claro de que el camino del gobierno lo está dinamitando".

En tanto, Jesús Monzón, secretario general de Festram, indicó que los municipales aún no fueron convocados a paritarias y pidió la reapertura con urgencia. "En campaña el gobernador Pullaro dijo que iba a respetar las paritarias y la cláusula gatillo. Lamentablemente, no se está cumpliendo. Pedimos la reapertura de las paritarias, pero no hemos recibido respuesta todavía. La semana que viene haremos un plenario y si no encontramos respuesta en una mesa, empezarán los conflictos como corresponde", explicó.

El anuncio del gobierno de Santa Fe

Este miércoles, mediante una conferencia de prensa, el gobierno de la provincia de Santa Fe anunció que en el mes de febrero se pagará un incremento del 14%, del 36,4% que se adeuda del año pasado. Según precisó el ministro de Economía, Pablo Olivares, el porcentaje que aún se debe se pagará en cuotas y de acuerdo a los ingresos del Estado santafesino.