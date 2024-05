Llorando, Javier Milei inauguró un busto de Carlos Menem.

“Menem me dijo: ‘Vas a ser presidente’, le respondí: ‘Odio la política’, y el me contestó: ‘Nunca me equivoco’”, agregó Javier Milei.

El busto de Carlos Menem fue realizado hace años y desde la pandemia de 2020 esperaba ser inaugurado en la Casa Rosada. Zulemita Menem, hija del ex presidente, aseguró: “Quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón que finalmente se concrete en este año, en una fecha con tan importante significado”, señaló Zulemita Menem.