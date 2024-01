Ley Ómnibus: Galimberti acompañará, pero con disidencias

" Esperamos que sea una sesión muy larga, con un tratamiento razonable y nos permita trabajar en una ley que exige mucha concentración . Tenemos las mejores expectativas", dijo Galimberti. Y agregó: "Nosotros hemos tomado la decisión de dar quórum y estar presentes y por otro lado votaremos en general el proyecto, aunque con divergencias en el artículo por artículo . Advertimos que habrá una negociación en términos de lo particular, que aún no ha finalizado y se está debatiendo entre diputados de diversas provincias".

El legislador entrerriano apuntó luego: "No voy a acompañar las privatizaciones, ya existe un mecanismo vigente y no hay que modificarlo. Algunas de las empresas se las puede analizar desde el equilibrio pero también en cuanto al desarrollo estratégico. No tenemos un sesgo antiprivatizador, pero queremos ver una por una". Acotó a continuación: "Vamos a acompañar algunas emergencias, pero no algunas facultades, porque no encontramos motivos para delegarlas. Al menos, en términos legislativos".