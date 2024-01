Ley Ómnibus: Frigerio respalda, pero critica las retenciones

El gobernador Rogelio Frigerio calificó a la Ley Ómnibus como "uno de los instrumentos más importantes de la historia de la democracia" . No obstante, c riticó el aumento de retenciones , principal contrapunto de los mandatarios provinciales con el presidente Javier Milei.

Previamente, el exministro del Interior había dejado de lado las supuestas declaraciones del jefe de Estado contra la postura de los gobernadores por la norma: "Yo no hago declaraciones sobre cuestiones que se le atribuyen al presidente. Son trascendidos, no hay una declaración puntual. Él necesita herramientas para gobernar y estamos trabajando para que las tenga. Yo coincido en el norte al que está llevando el país. El superávit no puede ser negociable. Si no se equilibran las cuentas, no podremos vencer la inflación". Y agregó: "Debemos desregular la economía para liberar el potencial del sector productivo. Coincido en que la política debe ser mucho más austera, porque es la misma austeridad con la que viven los argentinos. Lo estoy haciendo acá, donde se están reduciendo privilegios, ustedes lo ven".

Frigerio, no obstante, rechazó el aumento de retenciones que promueve la Ley Ómnibus, y que se ha convertido en el principal foco de conflicto con la Casa Rosada: "Es un impuesto que atenta contra la riqueza, las exportaciones y la generación de divisas, especialmente en el interior del país. Afecta al arraigo y la generación de trabajo. El campo vienen poniendo el hombro en cada crisis, la locomotora siempre ha sido el sector agropecuario. Hay que hablar más, dejar de lado la violencia y la gente nos debe ver trabajando juntos para resolver los problemas. Lo que no hay que perder es el diálogo y la construcción de acuerdos".