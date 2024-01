Ley Ómnibus: el gobierno cedió a 6 pedidos de gobernadores

ley ómnibus Martín Lousteau: "La postura del radicalismo es decirle no a las cosas que están mal hechas"

Según comentaron desde el grupo de gobernadores pertenecientes a Juntos por el Cambio (JxC) a El Cronista, el Gobierno nacional no accedió al pedido de anular el incremento a las retenciones a las exportaciones, algo que ya no sería un impedimento para tratar la Ley Bases en comisiones, pero que sí podría ser rechazado en particular en el tratamiento durante el recinto hacia el fin de esta semana.