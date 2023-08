Ley de Alquileres: las reformas se empantanan en el Senado

Las reformas a la Ley de Alquileres impulsadas por Juntos por el Cambio con media sanción de la Cámara de Diputados no tendrían el mismo éxito en el Senado. El Frente de Todos ya adelantó que no acompañará la norma si no hay cambios en el proyecto y en las últimas ahoras el bloque Unidad Federal dio a conocer que presentará una iniciativa por su cuenta, lo cual echaría por tierra las expectativas de la sanción definitiva del texto que llega desde la Cámara Baja.