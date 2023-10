La ministra Olmos caminó junto a Rosario Romero

La concentración fue en Avenida Jorge Newbery y Gonzalo Berceo, donde la militancia estaba esperando a la candidata para comenzar el recorrido. Una tarde que tuvo la particularidad de la presencia de la ministra de Trabajo de la Nación, Kelly Olmos, cómo así también la ministra de Desarrollo Social de la provincia, Marisa Paira.

Tras caminar la zona y hablar con los y las vecinas, cerca de las 19, hicieron un acto de cierre en la intersección de calles Cabo Julio Benítez y Marinero Jorge E. López.

Romero cerró el acto y llamó a la militancia a seguir trabajando “con ese entusiasmo que pusieron hoy” para el triunfo del 22 de octubre. “Sabemos lo que hemos hecho y lo que hemos propuesto no son promesas vanas, porque tenemos un municipio ordenado, que ha llevado a cabo más de 200 obras y tenemos la proyección de una Paraná hacia el futuro”.

La candidata a intendenta de Paraná por Más para Entre Ríos agradeció a “la unidad de los compañeros de todas las expresiones del peronismo en la ciudad y de quienes vienen de otras extracciones políticas como la del radicalismo”.

“Nosotros con esta unidad somos invencibles. No podemos retroceder ni un paso, así como se hicieron las calles, cómo se hicieron los desagües, cómo se hicieron las cosas que hemos visto en esta zona, sabemos que faltan. Sabemos cuáles son las obras que Paraná necesita, pero también sabemos que tenemos un municipio ordenado, con capacidad de seguir con esas obras. No permitamos que los improvisados nos ganen el Gobierno de la ciudad, no lo permitamos. Algunos políticos que solamente hacen marketing hacen promesas vagas como la de eliminar tasas. No hay 100 tasas en la ciudad, esas son promesas poco sólidas”, enfatizó Romero.

Por su parte, Olmos dijo estar emocionada por la caminata y la recorrida que hizo junto a Romero, Cáceres y la militancia. “Uno se siente comprometido a trabajar cada día más fuerte para poder resolver las necesidades. Creemos en el pueblo argentino, somos descendientes y seguidores de la epopeya de la justicia social que Juan Domingo Perón y Eva Perón impulsaron”.

Finalmente, David Cáceres, también agradeció la organización de la Seccional 17 y la militancia demostrada por la “compañera Kelly Olmos de caminar juntos a nosotros esta querida seccional a la cual pertenezco”.