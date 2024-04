La Libertad Avanza se fracturó en Diputados justo cuando el oficialismo debía cerrar filas para defender en el recinto al DNU 70/2023 de Javier Milei y a la versión acotada de la Ley ómnibus. El ahora ex jefe de bloque libertario, Oscar Zago, anuncio esta mañana que formará una bancada propia junto a otros legisladores del MID, la provincia de Buenos Aires y Cordoba.

Bertie Benegas Lynch Polémica definición de un diputado libertario: "Yo no creo en la obligatoriedad de la educación"

"Voy a seguir trabajando con el pensamiento del Presidente y lo vamos a acompañar. La Libertad Avanza es un frente de partidos. Veremos si confórmalo un interbloque", advirtió al confirmar que armara su propio espacio en la Cámara de Diputados, al margen de la jefatura del cordobés Gabriel Bornoroni, su reemplazante como jefe de bancada de LLA.

La Libertad Avanza duda de Macri

Al ser consultado sobre los motivos su desplazamiento, hizo una especial mención a su cercanía al PRO de Mauricio Macri. "Yo tengo una buena relación con el PRO, a lo mejor es por eso, alguno no querían que el PRO se acerque, a lo mejor fue por eso. Algunos no lo expresan, lo dicen por la bajo", se quejo Zago. Fue una referencia implícita a Karina Milie, la principal objetora de una fusión entre La Libertad Avanza y el partido amarillo. Tanto que "el jefe" venia de lanzar este fin de semana el sello de LLA en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, tierra sagrada del macrismo. Una maniobra que habría generado enojo y un reclamo de Mauricio Macri al Presidente.

Zago sumo también a la vicepresidenta Victoria Villarruel a la interna a cielo abierto de La Libertad Avanza. "Nosotros marcamos una diferencia y la vicepresidenta también. Hemos marcado una diferencia por los sueldos legislativos", agregó.

Ahora el cordobés Gabriel Bornorini será el encargado de contener a los libertarios y evitar un estallido interno en la previa al debate de la Ley ómnibus. "Me eligieron por mayoría, estoy muy contento. Así que queda por delante un trabajo muy importante. Llega, ya está la Ley de Bases y tenemos que trabajar para que cuanto antes esa ley se envíe al Congreso y sea aprobada", afirmó Bornorini tras ser oficializado como nuevo titular de la bancada.

Luego de una reunión de bloque que decidió el destino de Zago, el cordobés aseguró que de la crisis interna salen fortalecidos. "Nos fortalece (el cambio) porque en cada decisión que tomamos, la tomamos en conjunto, prácticamente por mayoría. Y eso hace que fortalezca al grupo, al equipo, a todos los diputados que estamos", resaltó Bornorini, al ser consultado sobre si los perjudicaba la situación que se desencadenó este miércoles tras el escándalo en la comisión de Juicio Político con la fallida designación de Marcela Pagano, quien no asistió a la reunión, al igual que el porteño.

En declaraciones a la prensa acreditada, el flamante jefe de bancada rechazó que la salida de Zago haya sido un castigo por lo sucedido en la comisión. "No, de ninguna manera. Nosotros somos un equipo y lo que hacemos es que las decisiones que toma el presidente, nosotros como diputados, diputados elegidos en el momento que fue elegido el presidente, tratamos de que cuanto antes las leyes que envía el Ejecutivo sean aprobadas. O sea, esa es nuestra función acá dentro del Congreso", expresó.

Además, negó que fuera una decisión del Poder Ejecutivo: "Es una decisión que lo toma el bloque, el bloque en su totalidad toma una decisión y por eso me siento halagado por mis colegas que me hayan elegido". Sobre la comisión de Juicio Político, indicó que "todavía no" lo han determinado.