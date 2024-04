La Libertad Avanza y el PRO presentarán proyectos para retrotraer el aumento de las dietas de los senadores

“Los libertarios no queríamos formalmente el aumento. Fue una expresión clara mía en la reunión de labor parlamentaria previa. No queríamos el aumento y de que esto se trate, porque va en contra de todo lo que decimos nosotros”, agregó, y puntualizó que la presentación del nuevo proyecto es para que “el aumento de las dietas no se aplique y se suspenda la resolución” convalidada en el recinto.

Atauche defendió el comportamiento legislativo de la bancada de La Libertad Avanza durante la votación. Es que el proyecto aprobado para incrementar las dietas se hizo a mano alzada y ninguno de los senadores del bloque libertario formalizó su voto de rechazo, que es lo que exige el reglamento parlamentario. “Como bloque, teníamos dos opciones: irnos o quedarnos. Consideramos que irnos era una expresión de una suerte de abstención de decir ‘no participo’. Lo que dicen las reglas de buena fe del Senado es que, si no levantás la mano, el voto es negativo, y si levantas la mano, es positivo”, justificó Atauche en declaraciones al programa radial “La Mañana De CNN”, que conduce el periodista Nacho Girón.

El problema en las explicaciones del senador libertario es que el reglamento es claro respecto de las votaciones a mano alzada y explica que si ningún legislador toma la palabra y declara su voto en contra se toma como positivo. Esto no sucedió.

Por otro lado, quienes critican la actitud del bloque oficialista y también de los senadores del PRO que alegan que votaron en contra, señalan que tuvieron la oportunidad de “exponer a la casta” pidiendo que la votación sea nominal y ahí cada uno de los legisladores tenía que explicitar su voto de forma electrónica.

En la misma línea, el otro bloque que anució que iba a enviar un proyecto de resolución para dar marcha atrás con el incremento en las dietas fue el del PRO.

“Desde nuestro bloque presentamos un proyecto de resolución para dejar sin efecto el aumento de la dieta de los senadores votada en el día de ayer”, señaló el bloque amarillo. El proyecto tiene sólo dos artículos y establece “dejar sin efecto la Resolución 08/24″ y liquidar la dieta de los legisladores mediante la fórmula anterior.

Según Infobae, el problema con el que se van a enfrentar ambos pedidos es que, en el caso de que todos los legisladores de La Libertad Avanza y del PRO acompañen la medida, solamente suman 13 senadores sobre un total de 72. Y necesitarían sumar 26 voluntades más para poder conseguir el quórum.