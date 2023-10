La Libertad Avanza habló del reparto de boletas cortadas en Entre Ríos: "No están oficializadas"

En torno a las boletas que están circulando, Andrés Romero, el líder local de La Libertad Avanza en Gualeguaychú, mencionó: “No son boletas cortadas, no están oficializadas por la Libertad Avanza, por eso las rechazamos como legales a los efectos de emitir el voto. Nos extraña el silencio del candidato a gobernador, cuando es obvio que intentan beneficiarse con el arrastre de Javier Milei e incluso en mi caso en Gualeguaychú me ninguneaban de que había sacado los votos por arrastre. Y ahora los que se jactaban son los que están haciendo lo mismo para ganar. Si es ganar a costa de lo que sea es ser más de lo mismo, por eso nosotros venimos a representar otra cosa. Ellos que critican al oficialismo, se están portado peor que el oficialismo, nunca he visto esto en la política”.