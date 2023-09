La Iglesia respondió a Javier Milei: "El Papa merece respeto"

Economía Reapareció Domingo Cavallo: "Milei no me hace caso"

"Francisco se ha visto maltratado sistemáticamente por algunos medios de comunicación, esto ha contribuido a que se lo lea poco y a que se difunda menos su palabra y pensamiento, deteniéndonos en pequeñeces muy buscadas con mala intención por un sector de la prensa. En ese contexto también uno de los candidatos se ha expresado con insultos irreproducibles y con falsedades", comentó.

"Es imposible construir un país sin diálogo y con insultos, gritos y descalificaciones. Nos preguntábamos como se va a gobernar un país dividido. Y afirmábamos que el clima de violencia en las expresiones de los candidatos no ayuda a la paz social", aseguró Ojea respecto de las elecciones del 22 de octubre.

“En este tiempo de desesperanza y decepción que provoca la creciente pobreza en nuestro país me preocupa mucho que haya aparecido un clima de autodestrucción. Un deseo de que todo se desborde para caer en el vacío. Esto es como una enfermedad social que anula todo horizonte y proyecto de futuro. Una suerte de auto boicot”, agregó el monseñor.

"Nosotros como Iglesia intentamos iluminar la conciencia de los fieles con los principios del Evangelio. Ante un acto de enorme responsabilidad como es la emisión del voto respetamos la voluntad popular. No avalamos a ningún candidato en particular porque no es nuestra misión y no nos corresponde", finalizó.

Los dichos de Milei sobre el Papa Francisco

El economista se ubicó en el ojo de la tormenta luego de que se volviera viral una entrevista que tuvo lugar en 2020, en la cual habla sobre el rol de la Iglesia y del sumo pontífice.

En sus declaraciones, el candidato a presidente acusó a Bergoglio de "fomentar el comunismo" en el mundo, y lo calificó de "imbécil". Además, lo criticó por defender la idea de justicia social, a la que vinculó con la envidia (conocido como uno de los pecados capitales).

Por este motivo, Milei recibió el repudio de distintos sectores, entre los que se encuentra el Equipo de Curas de villas y barrios populares porteños y bonaerenses, que salieron al cruce y organizaron una misa en desagravio al Papa Francisco.