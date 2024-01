La decisión de Maximiliano Pullaro tras una nueva amenaza

Maximiliano Pullaro Santa Fe amenaza Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe.

En declaraciones a Cada Día (El Tres), el mandatario confirmó el hecho: “Recibí una amenaza a mi familia, estamos acostumbrados”, lamentó, pero aclaró: “Vamos a seguir por este camino de pelear contra la delincuencia, vamos a seguir manteniendo a los presos que cometen delitos desde la cárcel en pabellones de alto perfil, que es lo que más le molesta. Vamos a mejorar los niveles de violencia y seguridad”.

Aunque prefirió no brindar detalles sobre la amenaza, deslizó que el mensaje intimidante estaba dirigido a su familia y ratificó que en la nota había "algo sugestivo a la donación de órganos”. “Es muy feo, pero no nos vamos a amedrentar”, impuso Pullaro, quien advirtió que también el ministro de Seguridad, Pablo Coccocioni fue amenazado a través del ataque en Rondeau al 300 contra una unidad de la línea 143.

Los autores son 3 jóvenes, uno es mayor y será llevado a audiencia imputativa. Los restantes tienen 15 y 13 años y quedaron a disposición de Niñez. Los tres dijeron vivir en un orfanato y habrían sido captados para llevar a cabo un hecho de intimidación pública.

“Es muy feo recibir amenazas, pero vamos a seguir trabajando”, aseguró el gobernador santafesino.

Y, luego profundizó: "Estamos trabajando, el Ministerio de Seguridad está muy compacto, muy sólido. No nos van a amedrentar, no nos van a detener, vamos a seguir adelante, el Estado está funcionando, no solo la Policía que está saliendo a la calle haciendo identificaciones sino el secuestro de armas que sigo personalmente. En Rosario el secuestro es muy importante, con más secuestros de cuando era mi gestión (en Seguridad), lo que habla de dos cosas, primero que la Policía está trabajando en la calle, en segundo término es que había mucha impunidad. Los delincuentes de Rosario andaban en la calle armados con armas de gran porte, muchas de ellas armas de guerra, hoy muchas de ellas están siendo secuestradas en operativos de calle".

Las amenazas al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro

A poco de asumir como gobernador, Pullaro fue blanco de aprietes. Se produjo una balacera contra el banco Macro en zona norte el 12 de diciembre y al otro día, se sumó un ataque a tiros contra el hospital de emergencias Clemente Álvarez. En ambos casos, que se dieron con pocas horas de diferencia, los sicarios dejaron una nota dirigida al gobernador Maximiliano Pullaro, a quien amenazaron de muerte de parte del pabellón 9 de la cárcel de Piñero luego de la la reubicación de presos de alto perfil.

Días atrás, el jefe de la Casa Gris admitió que sacó a su esposa y sus dos hijos de Rosario por un tiempo determinado, en el marco de las amenazas recibidas.