La crítica de Gustavo Bordet a la decisión de Martín Müller

"Me sorprende lo de Martín Müller. Ha dado un giro copernicano en su vida política. No estoy para cuestionar o criticar, pero respeto a las personas que tienen coherencia en política y trayectoria. Cuesta generar confianza cuando se está de un lado y al otro día se está en otro. Eso no habla muy bien", aseguró Gustavo Bordet en diálogo con el Nueve.