La chicana de Patricia Bullrich a Alberto Fernández: "¿Qué presidente?"

Patricia Bullrich y los problemas con el voto electrónico

"Me falló la máquina, voté siete veces y vinieron los técnicos. Me pasaba algo raro porque elegía una lista y me terminaba saliendo otra. Tuve que esperar y luego tuvieron que cambiar la máquina. La inauguraron como mesa y recién ahí pude votar", comentó Bullrich.

"La votación en la Ciudad de Buenos Aires fue un desastre. Me parece que los sistemas electorales tiene que tener un nivel de maduración para ver si funcionan. Mi experiencia personal fue mala", agregó.