Juan Luis González presentó en Paraná "El Loco", su libro sobre Javier Milei

"Me sorprendió un poco, al libro lo arranco en septiembre de 2022. No imaginaba que iba a ser presidente, pero sí lo imaginé llegando al balotaje. Hay un fenómeno en todo el mundo", expresó.

"Me interesaba el fenómeno de la nueva derecha. Arranqué un libro más de ensayo, y ahí me metí con Milei, y me di cuenta que estaba escribiendo otro libro", precisó.

González destacó que La Libertad Avanza cambió mucho desde que comenzó a investigar el fenómeno, que se "presentaba como lo liberal, lo nuevo, y ahora tiene a Scioli y Patricia Bullrich" entre sus funcionarios.

Por otro lado, apuntó contra el discurso del presidente y sus críticas en redes: "Hay algo en contribuir a este clima que es preocupante".