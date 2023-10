Juan José Bahillo: "Somos optimistas, en Nación y Provincia"

Entre Ríos elige Hay balotaje entre Massa vs Milei; Frigerio se impone en Entre Ríos

" Desde la función nacional uno tiene una mirada más abarcativa, pero en lo personal soy entrerriano y de Gualeguaychú , así que la atención y lo que pude haber hecho fue para aportar a la provincia y la ciudad. Me permito ser optimista, en la provincia y en la Nación ", resaltó Bahillo.

El actual funcionario nacional consideró que "hubo dos campañas, una en agosto y otra ahora, más ordenada y más cercana a la gente, con el ciudadano común". Y explicó: "Muchas veces nos alejamos, no tenemos la empatía necesaria para poder interpretar y hacernos interpelar. La gestión tiende a alejar, no por falta de compromiso, sino que por cuestiones administrativas o de agenda. Eso hace que debamos hacer una reflexión y no perdamos de vista la cercanía. Es un ejercicio permanente, enriquece como dirigente y funcionario".

Sobre la posibilidad de que Sergio Massa haya mejorado en su participación en las urnas en relación a agosto, el exministro de Producción de Entre Ríos aseguró: "Estando cerca de él, vi que encaró la etapa de otra manera. Y eso debía traducirse en una mejora. Pero soy funcionario y debo ser respetuoso y esperar los resultados, sin emitir opinión".