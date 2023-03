Juan José Bahillo: "Sergio Massa puede ser un buen candidato"

Frente de Todos

Al funcionario se le preguntó sobre la situación actual del frente gobernante y del peso del kirchnerismo. Dijo al respecto: "Es un frente integrado por distintas facciones, donde el kirchnerismo es importante. Está otro sector como el Frente Renovador, con su propia identidad. Pero es una coalición donde todos estamos debajo del paraguas del peronismo"

Interna

"He participado en reuniones donde se brindan alternativas para dar herramientas y soluciones a las problemáticas. En todo caso el debate es cuál es más conveniente, pero no está sesgada por lo ideológico", afirmó respecto a las discusiones internas en el oficialismo.

Protestas de ruralistas

Sabido es su pertenencia al ruralismo. Florencia Carbone le pregunto respecto a eso a Juan José Bahillo, quien respondió: "Fui parte de las protestas (del campo), pero nunca tiré la leche. En 2001 en Ceibas, donde no cortamos la ruta, sino que hacíamos una restricción de tránsito. Luego hicimos otra, donde regalamos leche en un supermercado".

Sector lechero

En cuánto a la situación del sector lechero, del cuál en su actividad privada él es parte, indicó: "Se pueden generar condiciones más favorables o menos favorables, pero no hay una intención de 'ponerle una pata' a los productores, como dicen los opositores".

"La inversión que se ha hecho, los programas que se han generado, lo que se ha afectado presupuestariamente, son decisiones que no buscan nunca atentar contra el sector", aseguró.

Dólar Soja 3

Una de las medidas que el año pasado tomó el ministro de Economía Sergio Massa fue un dolar diferencial para la exportaciones de soja, para de esa manera fortalecer reservas. Se hizo en dos oportunidades. Respecto a un tercer capítulo, señaló: "Yo no tengo información de que vaya a existir. Es una decisión que tiene que ver más con la macroeconomía que con lo productivo".

Sequía e impacto en las exportaciones

Uno de los fenómenos que afectará directamente el ingreso de divisas será el de los bajos rindes por la sequía que sufrió el país durante tres años. "Se van a tomar algunas medidas -anticipó sobre esa situación-, que no me corresponden a mí, que van a permitir mitigar estas situaciones. La sequía es importante, subestimarla sería subestimar la angustia de los productores. A mí me preocupa más eso, nuestro objetivo es tratar de llegar con asistencia, políticas y financiamiento a ellos".

Mesa de Enlace

Con la diigencia rural, Bahillo afirma que tiene "buena relación es buena, con diferencias y coincidencias. Pero destaco la franqueza intelectual. No puedo decir que hayan usado el espacio para distorsionar nada. Siempre las quejas y los reclamos están puestos en cómo mejorar la situación de los productores"

Elecciones 2023

"Sergio Massa puede ser un buen candidato, en cualquier circunstancia, no es que yo lo promueva. Por su conocimiento de los sectores productivos y de la sociedad, por su característica de trabajo en equipo, porque se deja ayudar y por la mirada de país que tiene, conteniendo a sectores sociales de todos los tipos y de inserción de Argentina en el mundo", enfatizó el funcionario cuando respondió sobre su mirada respecto de las elecciones que se vienen a nivel nacional.