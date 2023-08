Juan José Bahillo: "Me da vergüenza lo de Milei sobre China"

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo , afirmó hoy que "como argentino me da vergüenza lo expresado por Milei sobre las relaciones bilaterales con China" , al reunirse con los directivos de la empresa china Grain Reserves Corporation Group Limited (Sinograin).

"La gente no es libre, no puede hacer lo que quiere. Y cuando hacen lo que quieren, los matan. No hago tratos con comunistas", afirmó Javier Milei en una de sus últimas entrevistas, lo que generó una fuerte reacción desde distintos espacios políticos.