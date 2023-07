Juan José Bahillo cruzó a Rodríguez Larreta y a Rogelio Frigerio

“Cuando recorren nuestra provincia los precandidatos, tanto a gobernador como a presidente de la oposición, me hace acordar sketch televisivo 'Hablemos sin saber'. Hay una falta de responsabilidad a la hora de decir opiniones, que me produce dolor por los empresarios entrerrianos. No hay una valorización de nuestros empresarios que son un ejemplo en el desarrollo de cadenas, como la agricultura, como la cadena del arroz, el desarrollo de los parques industriales, con inversiones tanto públicas como privadas, como la cadena citrícola o en miel por ejemplo somos el segundo productor del país”, argumentó, en declaraciones periodísticas.