Juan Grabois: "Vamos al Frente, al Fondo jamás"

"Ya se oficializaron las listas y la boleta que encabezamos con Paula Abal Medina va a estar en todo el país. Nosotros no buscamos esto. Nosotros bancamos a Wado. Hasta el final. Lo bajaron. El sistema es poderoso y no siempre se sabe bien cómo funciona ", comenzó Grabois. Y agregó: "Peleamos para que este año el candidato a presidente sea un hijo político del 2001 -indefectiblemente sucesores históricos de la generación diezmada-. Uno de los que nacimos a la militancia en la lucha contra el neoliberalismo y la miseria, que forjamos nuestro destino junto a los humildes y el pueblo saqueado, que construimos un programa de desarrollo humano integral de la periferia al centro. Ese candidato era Wado. Nosotros siempre fuimos nuestro propio plan B".

El precandidato parafraseó el conocido slogan del Frente Justicialista de Liberación (Frejuli) que señalaba "Pase al Frente, o siga al Fondo". Y lanzó: "Vamos al frente, al Fondo jamás. Somos parte de los miles de disconformes dentro de UxP con la fórmula que encabeza Massa. Doblemente disconformes por la forma en que se dieron las cosas. Salimos a la cancha, así, a las apuradas, pero con entusiasmo, sin miedo y con la responsabilidad de representar las banderas históricas de los que nos precedieron en la lucha y llevar adelante los diez puntos programáticos que firmamos con Wado cuando este desenlace era inimaginable".

Grabois dijo además que siempre estuvo de acuerdo en la "amplitud" de la alianza pero señaló que no en que "la primacía en la representación política de nuestro campo esté en el cuadrante de poder que desde nuestra mirada no busca expresar la sociedad ninguneada en sus derechos sino darle tranquilidad al 1% privilegiado y seguridad a los mercados".

"Empieza un partido con la cancha inclinada. Nuestro rival tiene recursos y medios infinitamente superiores. Nosotros no gozamos de la simpatía de círculos rojos ni poderes externos. Fácil no va a ser. Pero quién dice, no siempre gana Goliat ¿Se acuerdan de esa historia? Con una gomera como la que usan los pibes para jugar, el joven campesino y poeta le ganó al gigante. ¿Cuál es la honda, la gomera nuestra? La coherencia, las convicciones, el coraje, la creatividad, los valores éticos y la fuerza de la militancia".

Para cerrar, Grabois apuntó: "Plata y miedo no tenemos. La plata se devalúa y el miedo es una derrota anticipada. Vamos a afrontar estas semanas explicando en cada rincón del país nuestro proyecto de nación y nuestras prioridades, confrontando con el proyecto inhumano de Larreta, Morales, Bullrich y Milei. Luego que hablen las urnas".