José Luis Espert confirmó el lanzamiento de un nuevo espacio opositor y liquidó a Javier Milei

El diputado nacional por Avanza Libertad, José Luis Espert, en EDDC. @AhoraCeroRadio

Además, indicó que “hay que prohibir al Banco Central emita dinero; sólo si la gente quiere hacer más transacciones. Quienes fantasean con dolarizar, tienen que saber que hay que cambiar el Estado y que sea muchísimo más chico. Hoy tenemos esclavos impositivos; hay que cambiar las leyes laborales para que no se funda una empresa por pagar una indemnización y que terminen quedándose son trabajo todos los demás empleados”.

En cuanto a su presente político, confirmó que está “trabajando con JXC (Juntos por el Cambio) para un nuevo espacio opositor, donde el liberalismo tenga otra silla más, en plena situación de igualdad con su propia lista de candidatos. Estamos trabajando en este acuerdo que seguramente lo vamos a anunciar en las próximas semanas”.

“Los liberales tenemos la fórmula para resolver esto; pero también necesitamos del voto de la gente porque nosotros proponemos y la gente dispone. Hoy la gente está con mucha bronca contra la política y tiene mucha razón. La política ha conciliado muy mal con las ideas y las diferencias. Ahora tenemos que tener otros acuerdos. Acá no se construye nada con bronca, con odio o con gritos, sino evangelizando, reconstruyendo y dialogando”, lanzó Espert, en clara oposición a Milei.

En el mismo sentido aseguró que la idea de prender fuego el Banco Central de Milei “no es ni real ni fácil de aplicar esa receta. Primero hay que pasar por el Congreso y ahí está la primera dificultad. Y hay otra dificultad: Un miembro de la Corte Suprema de Justicia, como es Rosatti dijo que es inconstitucional dolarizar la economía. Entonces hay que convencer a la Justicia. No es fácil ni desde lo legal ni judicial”.

“La propuesta de Javier Milei implica que desaparezca el sistema bancario. La gente no va a poder hacer más depósitos. Sólo habrá cajas de seguridad; no habrá depósitos. Si quieren tener ganancias habrá que comprar algún activos. Es decir, me parece un salto al vacío que no hay que dar”, explicó el legislador y agregó que “los países son países porque tienen una moneda propia… aunque digo que no a la dolarización, también digo que no al mamarracho de moneda que tenemos hoy que vale 10 billones menos que el primer peso que se emitió en Argentina en 1881”.

"Cuando estemos sin inflación, ese día lanzamos el peso libre; es una nueva moneda que Argentina va a emitir cuando hagamos todas las reformas para no tener más inflación", afirmó.

"La reforma monetaria es parte del cambio, no todo. La moneda doméstica es parte de nuestro país, pero no el papelucho que tenemos ahora", sentenció.

Asimismo, adelantó que la imagen de “Juan Bautista Alberdi va a estar en el frente del billete, es el autor de la Constitución de 1853 que trajo mucha riqueza y prosperidad al país; y ese billete va a mostrar la nueva Argentina”.

Finalmente analizó otros modelos de país y expresó que “Israel solucionó su problema crónico de inflación sin dolarizar, sin perder su propia moneda, pero para eso hay que tener una coalición y mucho acuerdo político. No discutamos cosas obvias, discutamos educación que hoy los chicos salen con la cabeza destruida; se les enseña que el liberalismo es de garcas cuando ha sido el motor de crecimiento de muchísimos países”.