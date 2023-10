"Lo que me anima es lo que me animó desde el primer día, un compromiso con la ciudad. Yo ingresé a la política porque, visitando otras ciudades, aprendí a darme cuenta de la necesidad de ser más los dirigentes que peleamos por cosas para la ciudad", resaltó Lauritto.

El exintendente de Concepción del Uruguay en dos ocasiones y ex vicegobernador apuntó también: "Todavía tengo proyectos y estoy intentando escuchar a la gente. Tengo un gran grupo de jóvenes uruguayenses que me van motivando todos los días". Y finalizó: "Siempre falta, siempre hay deuda. Siento que la gente habla de otros temas, trato de adaptarme e intentaré ser útil si los vecinos me eligen el 22 de octubre".