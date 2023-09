Javier Milei recibió un fuerte reproche de la CNN: qué pasó

"Javier Milei me ha confirmado una entrevista antes de que y llegue a Buenos Aires, Argentina" , comenzó explicando el periodista de la CNN, Fernando del Rincón . Y agregó: "Estaba reconfirmada la entrevista, tanto así que durante el viaje veníamos con toda la tranquilidad de que íbamos a tener esta conversación con el señor Milei y menos de un día antes se cancela misteriosamente, ya que no nos da la razón".

"Algo me enteré por ahí que decía su equipo que lo iban a guardar 10 días. Pues yo me pregunto dónde lo van a guardar o por qué. Serían respuestas muy importantes para todos y sobre todo para los argentinos, porque a uno lo guardan por protección o por salud o lo guardan porque no quieren arriesgar los puntos que tienen", concluyó en un video publicado por la CNN en sus redes sociales.

Ddesde la Libertad Avanza aclararon que no habrá ningún comunicado o respuesta al respecto. Además, consultados sobre las declaraciones de la CNN, se limitaron a explicar que "no es así".