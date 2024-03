Javier Milei: "No negociamos el cambio, no damos marcha atrás"

Milei romperá la tradición de abrir las sesiones al mediodía y hará su discurso a las 21, para dejar inaugurado el 142 período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, lo que motivó que algunos gobernadores modificaran el horario de sus presentaciones ante la Legislatura para poder viajar a Buenos Aires y asistir a la Asamblea Legislativa.

Según explicó el vocero presidencial Manuel Adorni, el horario de la asamblea fue modificado para que "la mayor cantidad de argentinos puedan escuchar el mensaje presidencial después de sus horarios de trabajo".

Las frases más importantes de Javier Milei

"Hoy se cumplen 82 días de conducir la Nación en su momento más crítico, luego de más de 100 años de un modelo empobrecedor. Los últimos 20 años fueron una orgía de gasto público. Los déficits gemelos alcanzaron el 17% del PBI. Muchos datos son públicos. 5 puntos de déficit en el Tesoro, una deuda descomunal, reservas netas negativas por 11.200 millones de dólares, precios reprimidos y una brecha de 200% entre dólar oficial y paralelo. A eso se le suma una emisión por 13 puntos del PBI"

"En la medida en la que auditamos la administración, conocemos con profundidad la crisis que heredamos, que está presente en todas las dimensiones de la vida social. Cerca del 60% de los argentinos están por debajo de la pobreza"

"El salario promedio en dólares es de 300 dólares, cuando en los 90 había llegado al 1800. Un tercio de los trabajadores formales son pobres. Es un dato desgarrador, producto de los estragos del famoso Estado presente"

"Se suman deudas sociales y problemas profundos. Hay una cifra récord en indigencia, pero nunca se repartió tanto en asistencia social. Fondos que son usados como un botín de guerra por asociaciones de izquierda"

"Los jubilados continúan atado a una fórmula que pulveriza sus ingresos. Si no fuera por los bonos que estamos dando, hubieran perdido el 40% de sus ingresos. La fórmula debe ser modificada urgentemente"

Seguridad: "Hay ciudades rehenes del narcotráfico, calles reinadas por el caos, alimentado por la política en los últimos 20 años"

Educación: "Hay una crisis profunda, el 70% de los chicos nos pueden resolver problemas de matemática. El analfabetismo es a la educación lo que la inflación a la economía"

Salud: "Si en la pandemia hubiéramos hecho las cosas bien hubiera habido 30 mil muertos, no 130 mil. Nos vendieron que el Estado trabaja como un seguro, pero cuando ocurre el siniestro, defaultea

Defensa: "Heredamos un ejército desfinanciado, sin preparación en un mundo alejado de la paz"

"Hay un Estado que hace todo y todo lo hace mal. Nada bueno se puede esperar del Estado. No hay peor forma que gastar plata de otros en otros. A mayor Estado presente, mayor despilfarro. Un Estado que fue diseñado como kioscos para burócratas, generando intermediarios que cobran retornos. Un sistema corrupto que terminó en bolsillo de los políticos. Es una organización criminal, que en cada permiso y autorización busca una coima para el político de turno"

"Este esquema putrefacto se extiende a todos los poderes, apoyados en medios de comunicación ensobrados con pauta oficial. Sustentados por empresarios prebendarios, que prefieren cobrar una coima antes de competir. Un sistema que sólo produce pobres"

"Ratifico que no se trata de impericia, no es casualidad. Es un esquema consciente y planificado, el modelo de la casta. Hay relación entre los privilegios de la política y el malestar de los argentinos"

"Hace años denunciamos este modelo y hace tres meses una mayoría silenciosa levantó la voz. Los que trabajan, los que producen, el que atiende un negocio, el trabajador informal, las amas de casas y el cuentapropista. Ciudadanos desprotegidos, que no se sentaron a la mesa del poder donde siempre se definió el rumbo del país"

"Tengo el poder de la convicción y el apoyo de millones de argentinos. La victoria depende de las fuerzas que vienen del cielo"

"Le hablamos a pueblo con la verdad y el pueblo lo aceptó y nos eligió. A pesar de que había otros que proponían lo mismo de siempre. Planteamos que la única forma de evitar la catástrofe era una con un ajuste brutal y rápido. También que sanear la economía implicaría sacrificio y dolor. Cien años de decadencia no se dan vuelta de un día para el otro"

"Hacer el esfuerzo nos permitirá terminar con la inflación y finalizar con el apartheid político, donde los dirigentes son ciudadanos de primera y los argentinos de bien son ciudadanos de segunda"

"Llevamos adelante el plan económico más ambicioso. Avanzamos en el plan de recorte más profundo de nuestra historia. Eliminamos el gasto público, echamos empleados públicos fantasmas, cortamos planes sociales y redujimos al mínimo la flota de autos y celulares. Es un ajuste sobre el sector público nacional y no sobre el sector privado"

"Evitamos el default con el FMI y otros organismos. Cortamos con la emisión monetaria, que es la única y probada causante de la inflación. Hemos comprado en el mercado cerca de 9 mil millones de dólares. El precio de los bonos sube y el riesgo país baja, pese al intento de algunos degenerados fiscales de sabotear el crecimiento"

"La inflación irá cayendo fuerte y la salida del cepo está más cerca"

"Llegamos al superávit fiscal y financiero, sin apoyo del arco político, salvo honrosas excepciones"

Seguridad: "Estamos ampliando el marco de legítima defensa, para que no terminen tras las rejas los que se defienden, mientras los delincuentes pasean"

Planes sociales: "Una auditoría arrojó que 52 mil Potenciar Trabajo estaban mal otorgados, a empleados públicos algunos y otros a quienes viajaban en avión al exterior. Eran planeros VIP"

"Estamos terminando con las extorsiones de las organizaciones sociales a la sociedad cuando cortan la calle. El que corta, no cobra"

"Duplicamos el monto de la AUH y la Tarjeta Alimentar. Absorbimos también la entrega de alimentos, ahora sabemos qué pasa con cada bolsón de comida que se reparte"

"Multiplicamos la Ayuda Escolar por cuatro. La medida beneficiará a familias de 7 millones de chicos desde nivel inicial a secundario"

"Incluimos en el DNU la educación como servicio esencial, para sacarle el arma a los sindicatos y que haya un 70% de servicio educativo en cualquier huelga"

"Pasamos de 18 a 8 ministerios, de 106 a 54 secretarías, con una reducción en más del 50% de cargos jerárquicos"

"Cancelamos la publicidad oficial. Es una inmoralidad que se gaste dinero para comprar voluntades de periodistas"

"Eliminamos agencias como el Inadi, que mantenía a militantes rentados. Vamos a cerrar Télam, que ha sido usada como agencia de propaganda. Redujimos las transferencias a las provincias, usadas para comprar voluntades políticas"

"Ningún político o familiar de político podrá usar un avión privado, excepto cuestiones estrictamente oficiales. Ningún funcionario podrá acumular tampoco millas con un pasaje público. También terminamos con el festival de los autos oficiales"

"Liberamos las obras sociales para que los afiliados no estén presos de su sindicato"

"Derogamos la Ley de Alquileres y pasó lo que dijimos, se duplicó la oferta de bienes y el valor de los alquileres bajó"

"Modernizamos la legislación laboral, algo que fue combatido por los sindicatos"

ANUNCIOS

-"Eliminaremos las jubilaciones de privilegio para presidentes y vicepresidentes"

-"Obligaremos a los sindicatos a elegir sus autoridades, con limitación de mandatos de cuatro años y una sola reelección; los convenios específicos primarán por sobre los convenios por sector"

-"Personas condenadas por corrupción en segunda instancia no podrán presentarse a elecciones nacionales; todo exfuncionario con condena firme perderá cualquier beneficio"

-"Vamos a reducir los contratos para asesores de diputados y senadores"

-"Se descontará la jornada del sueldo a los empleados del Estado que no trabajen por paro. Eliminaremos el financiamiento público de los partidos políticos, cada partido deberá financiarse con aportes propios"

-"Financiar con emisión genera inflación. Lo hemos hecho y una otra vez. Vamos a enviar un proyecto para penalizar al presidente, al ministro de Economía que apruebe un presupuesto que financie déficit con emisión. Propondremos que dicho delito sea imprescriptible"

"Si no cambiamos este modelo, Argentina no tiene futuro"

Ley Ómnibus: "Viene a liberar las fuerzas productivas, fue manoseada y rechazada por quienes se resisten a cambiar. Hay una parte de la dirigencia que no quiere cambiar, en diputados y con periodistas que han caído en calumnias e injurias. También en gobernadores que sólo se quieren asegurar la caja. Hay muchos actores que no quiere dejar atrás la política del fracaso"

"Hay un sector que no entiende el momento. No venimos a jugar el juego mediocre de la política, a ser más de lo mismo. No negociamos el cambio, lo haremos con las herramientas que nos den o con los resortes legales del Poder Ejecutivo. No vamos a dar marcha atrás"