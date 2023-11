Javier Milei: "Hoy comienza la reconstrucción de la Argentina"

Y marcó las premisas que regirán su mandato: “Un gobierno limitado que cumple a rajatabla con los compromisos que ha tomado; respeto a la propiedad privada y comercio libre. El modelo de la decadencia ha llegado a su fin, no hay vuelta atrás. Quiero decirle a todos que todos los que quieran sumarse serán bienvenidos, no importa de donde vengan o lo que hayan hecho antes. Es más importante lo que nos une que lo que nos separa”.

Milei también le habló a las personas que piensen “resistir a su gobierno”. “No hay lugar para los violentos, vamos a ser implacables con quienes quieran usar la fuerza para mantener sus privilegios”.

Además, hizo un diagnóstico del país que recibe: “La situación de la Argentina es crítica, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para medias tintas. Si no avanzamos rápido para los cambios estructurales nos dirigimos a la peor crisis de nuestra historia. Es imprescindible que trabajemos juntos a partir de las 10 de diciembre”.